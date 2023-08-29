В ЖД-поликлинике Сургута грядет очередная волна увольнений из-за разногласий с новым главврачом больницы. Об этом URA.RU сообщил сотрудник КБ «РЖД-Медицина» на условиях анонимности.
«После прихода нового главврача Андрея Мосалева часть сотрудников тут же написала заявление на увольнение. Они сказали, что знали этого человека ранее и не будут с ним работать. Не прошло и двух недель после этого, как еще часть медицинских работников собрались увольняться из-за разногласий с главврачом», — сообщил собеседник.
По словам собеседника, покинуть поликлинику готовы не только медработники, но административный персонал. «Заявление написали даже сотрудники кадровой службы. Мосалев после этого вызвал их на беседу и пытался узнать причины увольнения. Но разговор не возымел должного эффекта. Большая часть желающих уволиться не поменяла своего решения даже после беседы с главврачом», — добавил собеседник.
Сам Мосалев в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что информация не соответствует действительности. При этом добавил, что не может обсуждать детали внутренней работы учреждения и перенаправил в пресс-центр «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя. За две недели заявление написали более 10 человек.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.