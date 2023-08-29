29 августа 2023

В ЖД-поликлинике Сургута грядет очередная волна увольнений

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики не могут сработаться с новым руководством Фото:

В ЖД-поликлинике Сургута грядет очередная волна увольнений из-за разногласий с новым главврачом больницы. Об этом URA.RU сообщил сотрудник КБ «РЖД-Медицина» на условиях анонимности.

«После прихода нового главврача Андрея Мосалева часть сотрудников тут же написала заявление на увольнение. Они сказали, что знали этого человека ранее и не будут с ним работать. Не прошло и двух недель после этого, как еще часть медицинских работников собрались увольняться из-за разногласий с главврачом», — сообщил собеседник.

По словам собеседника, покинуть поликлинику готовы не только медработники, но административный персонал. «Заявление написали даже сотрудники кадровой службы. Мосалев после этого вызвал их на беседу и пытался узнать причины увольнения. Но разговор не возымел должного эффекта. Большая часть желающих уволиться не поменяла своего решения даже после беседы с главврачом», — добавил собеседник.

Сам Мосалев в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что информация не соответствует действительности. При этом добавил, что не может обсуждать детали внутренней работы учреждения и перенаправил в пресс-центр «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя. За две недели заявление написали более 10 человек.

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В ЖД-поликлинике Сургута грядет очередная волна увольнений из-за разногласий с новым главврачом больницы. Об этом URA.RU сообщил сотрудник КБ «РЖД-Медицина» на условиях анонимности. «После прихода нового главврача Андрея Мосалева часть сотрудников тут же написала заявление на увольнение. Они сказали, что знали этого человека ранее и не будут с ним работать. Не прошло и двух недель после этого, как еще часть медицинских работников собрались увольняться из-за разногласий с главврачом», — сообщил собеседник. По словам собеседника, покинуть поликлинику готовы не только медработники, но административный персонал. «Заявление написали даже сотрудники кадровой службы. Мосалев после этого вызвал их на беседу и пытался узнать причины увольнения. Но разговор не возымел должного эффекта. Большая часть желающих уволиться не поменяла своего решения даже после беседы с главврачом», — добавил собеседник. Сам Мосалев в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что информация не соответствует действительности. При этом добавил, что не может обсуждать детали внутренней работы учреждения и перенаправил в пресс-центр «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя. За две недели заявление написали более 10 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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