В Сургуте медики ЖД-поликлиники массово увольняются после прихода нового руководителя

25 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

За две недели заявления написали 10 сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В железнодорожной поликлинике Сургута массово увольняются врачи и медперсонал и-за нового руководства. Об этом URA.RU сообщил сотрудник КБ «РЖД-Медицина» на условиях анонимности. После прихода в больницу 9 августа нового главврача Андрея Мосалева сотрудники начали писать заявления на увольнение по собственному желанию. За две недели больше десяти человек приняли решение уйти. «Сотрудники больницы крайне недовольны методами руководства нового главного врача, что спровоцировало массовое увольнение специалистов. Они рассказали, что руководитель на планерках может повысить голос или даже нецензурно выругаться. Также звучат угрозы о понижении зарплат. На фоне всего этого персонал и начал уходить», — сообщил собеседник. По словам инсайдера, Мосалев даже не пытался удержать сотрудников и подписал им заявления на увольнение без вопросов. За разъяснениями журналист агентства обратился в больницу. Главврач не ответил на телефонный звонок, не подняли трубку и в приемной. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на топ-менеджера Владимира Кнауба. Нефтяники недовольны, что начальник публично унижает коллег, создает невыносимые условия работы из-за личной неприязни и доводит подчиненных до нервного срыва.

В железнодорожной поликлинике Сургута массово увольняются врачи и медперсонал и-за нового руководства. Об этом URA.RU сообщил сотрудник КБ «РЖД-Медицина» на условиях анонимности. После прихода в больницу 9 августа нового главврача Андрея Мосалева сотрудники начали писать заявления на увольнение по собственному желанию. За две недели больше десяти человек приняли решение уйти. «Сотрудники больницы крайне недовольны методами руководства нового главного врача, что спровоцировало массовое увольнение специалистов. Они рассказали, что руководитель на планерках может повысить голос или даже нецензурно выругаться. Также звучат угрозы о понижении зарплат. На фоне всего этого персонал и начал уходить», — сообщил собеседник. По словам инсайдера, Мосалев даже не пытался удержать сотрудников и подписал им заявления на увольнение без вопросов. За разъяснениями журналист агентства обратился в больницу. Главврач не ответил на телефонный звонок, не подняли трубку и в приемной. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на топ-менеджера Владимира Кнауба. Нефтяники недовольны, что начальник публично унижает коллег, создает невыносимые условия работы из-за личной неприязни и доводит подчиненных до нервного срыва.