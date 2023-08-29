Очевидцы рассказали о падении вертолета ФСБ под Челябинском

Очевидцы: вертолет вошел в штопор и рухнул вниз
© Служба новостей «URA.RU»
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Крушение вертолета ФСБ под Челябинском
Подъезды к месту крушения Ми-8 перекрыты Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Очевидцы поделись информацией о падении вертолета Ми-8, рухнувшего под Челябинском 29 августа. По их словам, вертолет вошел в штопор, после чего упал на землю.

«Он сначала кружил над нами и как-то низко летел. В окно смотрю, а он штопором вниз упал — и сильный грохот раздался. Мне показалось что он пытался сесть. Но его как-то замотало. И он вниз кабиной упал», — рассказала URA.RU Наиля В.

По словам женщины, она с дочкой побежала к месту крушения. По пути они услышали несколько громких хлопков. А когда прибежали, вертолет уже полыхал.

Вертолет авиаотряда ФСБ по региону упал 29 августа в Сосновском районе, между ЖК «Прудный» и авиабазой Шагол. На борту было три члена экипажа. Все они погибли. По предварительным данным, причиной падения стала плохая видимость. Сейчас пожар на месте крушения потушен, место происшествия оцеплено сотрудниками силовых структур.

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Очевидцы поделись информацией о падении вертолета Ми-8, рухнувшего под Челябинском 29 августа. По их словам, вертолет вошел в штопор, после чего упал на землю. «Он сначала кружил над нами и как-то низко летел. В окно смотрю, а он штопором вниз упал — и сильный грохот раздался. Мне показалось что он пытался сесть. Но его как-то замотало. И он вниз кабиной упал», — рассказала URA.RU Наиля В. По словам женщины, она с дочкой побежала к месту крушения. По пути они услышали несколько громких хлопков. А когда прибежали, вертолет уже полыхал. Вертолет авиаотряда ФСБ по региону упал 29 августа в Сосновском районе, между ЖК «Прудный» и авиабазой Шагол. На борту было три члена экипажа. Все они погибли. По предварительным данным, причиной падения стала плохая видимость. Сейчас пожар на месте крушения потушен, место происшествия оцеплено сотрудниками силовых структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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