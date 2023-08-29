В Тюмени ищут упаковщика новогодних подарков для работы в Москве

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Губернатор Якушев и стройотряды. Тюмень, конфеты, угощение, плюшки
Трудится придется на складе, где собирают новогодние подарки из конфет Фото:

В Тюмени на работу в Москве ищут упаковщика новогодних подарков. Вакансия размещена на сервисе по поиску работы hh.ru. Соискателям обещают платить зарплату до 50 тысяч рублей.

«Вакансия: сборщик новогодних подарков из конфет. Условия: работа на конфетной фабрике в Москве. Обязанности: сборка новогодних подарков, фасовка конфет в подарочные наборы к новогодним праздникам вручную (несложно). Заработная плата: до 50 830 рублей», — указано в объявлении.

Будущим сотрудникам компании гарантированы еженедельные выплаты и премии. Также за то, что соискатель приведет друга, сотруднику выдадут премию в размере пяти тысяч рублей. Работодатель рассмотрит также кандидатуру с инвалидностью.

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В Тюмени на работу в Москве ищут упаковщика новогодних подарков. Вакансия размещена на сервисе по поиску работы hh.ru. Соискателям обещают платить зарплату до 50 тысяч рублей. «Вакансия: сборщик новогодних подарков из конфет. Условия: работа на конфетной фабрике в Москве. Обязанности: сборка новогодних подарков, фасовка конфет в подарочные наборы к новогодним праздникам вручную (несложно). Заработная плата: до 50 830 рублей», — указано в объявлении. Будущим сотрудникам компании гарантированы еженедельные выплаты и премии. Также за то, что соискатель приведет друга, сотруднику выдадут премию в размере пяти тысяч рублей. Работодатель рассмотрит также кандидатуру с инвалидностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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