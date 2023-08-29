В Тюмени ищут упаковщика новогодних подарков для работы в Москве

29 августа 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Трудится придется на складе, где собирают новогодние подарки из конфет Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени на работу в Москве ищут упаковщика новогодних подарков. Вакансия размещена на сервисе по поиску работы hh.ru. Соискателям обещают платить зарплату до 50 тысяч рублей. «Вакансия: сборщик новогодних подарков из конфет. Условия: работа на конфетной фабрике в Москве. Обязанности: сборка новогодних подарков, фасовка конфет в подарочные наборы к новогодним праздникам вручную (несложно). Заработная плата: до 50 830 рублей», — указано в объявлении. Будущим сотрудникам компании гарантированы еженедельные выплаты и премии. Также за то, что соискатель приведет друга, сотруднику выдадут премию в размере пяти тысяч рублей. Работодатель рассмотрит также кандидатуру с инвалидностью.

В Тюмени на работу в Москве ищут упаковщика новогодних подарков. Вакансия размещена на сервисе по поиску работы hh.ru. Соискателям обещают платить зарплату до 50 тысяч рублей. «Вакансия: сборщик новогодних подарков из конфет. Условия: работа на конфетной фабрике в Москве. Обязанности: сборка новогодних подарков, фасовка конфет в подарочные наборы к новогодним праздникам вручную (несложно). Заработная плата: до 50 830 рублей», — указано в объявлении. Будущим сотрудникам компании гарантированы еженедельные выплаты и премии. Также за то, что соискатель приведет друга, сотруднику выдадут премию в размере пяти тысяч рублей. Работодатель рассмотрит также кандидатуру с инвалидностью.