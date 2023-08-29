Для спасения Туры Тюмени нужны деньги из федерального бюджета

Для того, чтобы произвести оздоровление мелеющей в Тюмени Туры, региону необходимы средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
«В соответствии с Водным кодексом РФ река Тура является федеральной собственностью. В связи с этим реализация любых мероприятий, направленных на оздоровление водного объекта, зависит от наличия средств в федеральном бюджете», — сообщили в департаменте.
Так специалисты ответили на вопрос, который пользователь социальной сети «ВКонтакте» оставил на странице губернатора Александра Моора. Мужчина спросил, что власти планируют делать с обмелением водоема.
По данным тюменского гидропоста на 29 августа уровень воды в Туре опустился на 82 см ниже нулевой отметки. Подобное обмеление является историческим рекордом для Тюмени.
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