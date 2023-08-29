Для спасения Туры Тюмени нужны деньги из федерального бюджета

Тюменские власти не могут оздоровить реку Туру без федеральной поддержки
© Служба новостей «URA.RU»
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Заречная часть набережной реки Туры. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура
Помощь реке можно оказать лишь на средства федерального бюджета Фото:

Для того, чтобы произвести оздоровление мелеющей в Тюмени Туры, региону необходимы средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

«В соответствии с Водным кодексом РФ река Тура является федеральной собственностью. В связи с этим реализация любых мероприятий, направленных на оздоровление водного объекта, зависит от наличия средств в федеральном бюджете», — сообщили в департаменте.

Так специалисты ответили на вопрос, который пользователь социальной сети «ВКонтакте» оставил на странице губернатора Александра Моора. Мужчина спросил, что власти планируют делать с обмелением водоема.

По данным тюменского гидропоста на 29 августа уровень воды в Туре опустился на 82 см ниже нулевой отметки. Подобное обмеление является историческим рекордом для Тюмени.

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Для того, чтобы произвести оздоровление мелеющей в Тюмени Туры, региону необходимы средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. «В соответствии с Водным кодексом РФ река Тура является федеральной собственностью. В связи с этим реализация любых мероприятий, направленных на оздоровление водного объекта, зависит от наличия средств в федеральном бюджете», — сообщили в департаменте. Так специалисты ответили на вопрос, который пользователь социальной сети «ВКонтакте» оставил на странице губернатора Александра Моора. Мужчина спросил, что власти планируют делать с обмелением водоема. По данным тюменского гидропоста на 29 августа уровень воды в Туре опустился на 82 см ниже нулевой отметки. Подобное обмеление является историческим рекордом для Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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