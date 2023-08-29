Команда «Красной строки» назвала количество посетителей первого книжного фестиваля. Фото

Фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге посетило 45 тысяч человек

29 августа 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Несмотря на дождливую погоду, народу было предостаточно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Книжный фестиваль «Красная строка», который прошел в Екатеринбурге с 25 по 27 августа, может стать постоянным событием. На первое мероприятие подобного формата собралось около 45 тысяч человек, хотя создатель фестиваля Евгений Горенбург говорил, что цифра должна достичь хотя бы 35 тысяч. Об этом URA.RU рассказали представители «Красной строки». «Более 130 издательств со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург) поучаствовали в мероприятии. Всего фестиваль посетило 45 000 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе. Все желающие могли посетить творческие вечера Алексея Иванова, Евгении Некрасовой, Яны Вагнер, Алексея Сальникова, Дениса Драгунского, мастер-классы для переводчиков и по продюсированию, лекции про любовь россиян к криминальным историям, музыкальные концерты, спектакли и многое другое. Помимо площадки в Историческом сквере гости фестиваля могли попасть и на 30 других площадках города. Ранее URA.RU показывало самые интересные стенды с необычным товаром на «Красной строке». Также удалось пообщаться с издательством «Черная сотня», руководство которого уехало на СВО, но команда продолжает выпускать книги.

Книжный фестиваль «Красная строка», который прошел в Екатеринбурге с 25 по 27 августа, может стать постоянным событием. На первое мероприятие подобного формата собралось около 45 тысяч человек, хотя создатель фестиваля Евгений Горенбург говорил, что цифра должна достичь хотя бы 35 тысяч. Об этом URA.RU рассказали представители «Красной строки». «Более 130 издательств со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург) поучаствовали в мероприятии. Всего фестиваль посетило 45 000 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе. Все желающие могли посетить творческие вечера Алексея Иванова, Евгении Некрасовой, Яны Вагнер, Алексея Сальникова, Дениса Драгунского, мастер-классы для переводчиков и по продюсированию, лекции про любовь россиян к криминальным историям, музыкальные концерты, спектакли и многое другое. Помимо площадки в Историческом сквере гости фестиваля могли попасть и на 30 других площадках города. Ранее URA.RU показывало самые интересные стенды с необычным товаром на «Красной строке». Также удалось пообщаться с издательством «Черная сотня», руководство которого уехало на СВО, но команда продолжает выпускать книги.