«Черная сотня» приехала на книжный фестиваль в Екатеринбург

Как сейчас работает издательство, руководство которого уехало на СВО

26 августа 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

На «Красной строке» издательство расположилось недалеко от Капсулы времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одних издательство «Черная сотня» пугает своим названием, других — привлекает книгам военных корреспондентов (например, пермяка Евгения Норина) и ополченцев, которые описывают события спецоперации на Украине. Как работает издательство, руководство которого уехало на СВО, выйдет ли вскоре новая книга и как быстро раскупили издания Владлена Татарского? Об этом на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге URA.RU поговорило с ответственным за логистику в издательстве Валерием. Людей возле стенда издательство на «Красной строке» достаточно много Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Вы стали одними из более чем 100 издательств, которые стали участниками «Красной строки». Вас позвали или вы сами решили приехать сюда? — Мы сами решили приехать, потому что фестиваль проходит впервые в Екатеринбурге. Мы достаточно часто катаемся по книжным выставкам: были в Москве, недавно проходила выставка «Китоврас» во Владимире, в начале лета участвовали в выставке в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. В сентябре планируем поехать в Саратов и Нижний Новгород. — А какие люди чаще всего интересуются вашим издательством на книжных выставках? — Есть два типа людей, которые к нам подходят. Это люди, которые видят нас издалека и говорят: «А, это же „Черная сотня“». И убегают. А вторые — это те, кто понимают, что наше издательство — это про историю. Людей, которых пугаются наше названия… Это наверное, проблема коммунистического воспитания. Есть все же люди, которые понимают, что мы издаем книги сугубо исторические, в основном архивные. — Одной из самых ожидаемых книг, которую вы планируете выпустить, стала «Книга Z», где редактором и составителем выступает Евгений Норин. Вы уже трижды переносили выпуск, в чем заключаются сложности? — Проблема сроков книги в том, что руководство издательства и коллектив авторов «Книги Z» находятся в зоне СВО. На саму работу по издательству у них есть буквально несколько часов в сутки, когда они не участвуют в обучении личного состава и боевых действиях. Сейчас уже готов и отредактирован весь текст, книгу осталось только сверстать и пустить в печать. Я думаю, что она будет готова в 20-х числах сентября. Несмотря на то, что большая часть сотрудников на спецоперации, издательство активно ездит по книжным ярмаркам и выставкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Вы говорите, что некоторые сотрудники издательства сейчас находятся на СВО. Сколько человек всего сейчас работает в «Черной сотне»? — Помимо издательства есть две книжные лавки «Листва» в Питере и Москве. Их штат на месте. Штат сотрудников «Черной сотни», руководитель издательства Дмитрий Бастраков и технический редактор Тимур Венков вместе с командой «Тыл-22» изначально поехали в Новороссию с нашим гуманитарным проектом, а сейчас они являются действующими военнослужащими. Из всех сотрудников «Черной сотни» осталось буквально пару человек. — Ранее Дмитрий Бастраков рассказывал, что вопросы у силовых структур, в том числе, у ФСБ, возникают по мемуарам с Донбасса. «Книга Z» тоже представляет собой сборник рассказов от участников и очевидцев спецоперации. Не возникнут ли вопросы у силовиков и по этой книге? — Я думаю вряд ли ФСБ должна заинтересовать эта книга. Мы занимаемся книгоиздательской деятельностью. Их она может интересовать только в одном вопросе — если они захотят ее почитать. У нас не представлено ни одной книги, находящейся в списке экстремистской литературы, потому что это запрещено к распространению. И мы ни на что подобное не ссылаемся. То, что мы издаем — это либо книги, которые издавались в России более 100 лет назад, либо что-то новое — произведения Александра Жучковского, Евгения Норина, но ни разу внимание силовых структур это не привлекало. После новости о том, что Владлен Татарский погиб, его книги быстро раскупили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Если говорить о погибшем Владлене Татарском, то после его убийства в апреле на творческой встрече в Санкт-Петербурге, много ли людей решило купить его книги? — В первый час скупили все книги. «Бег», «Война» и «Медитация» печатают по 1000 экземпляров, «Мариуполь» напечатали 5000 тысяч. Но опять же — сейчас печатаем не мы, а его вдова. Царство ему Небесное. — Также вы упомянули, что к вам приходят современные авторы. Кто чаще всего эти люди? — Мы работаем с Александром Жучковским, Евгением Нориным, Владленом Татарским, Виталием «Африка». Это все современные авторы, которые попадают под направление нашего издательства. — То есть существует какой-то отбор? Получается, не каждый автор может к вам прийти со своей рукописью? — Хороший автор редко приходит с готовым текстом. Обычно человек обращается в интересующее его издательство, говорит, на какую тему он хочет написать, показывает набросок и спрашивает, заинтересует ли это нас. Писатели, которые к нам приходят, действительно разбираются в той или иной теме. Это не те люди, которых мы нашли на бульваре и сказали им: «О, вы будете для нас писать». Нет, это работает немного по-другому. Например, Евгений Норин, с которым мы сотрудничаем, издается только у нас. Он приходит к нам и говорит, что хочет написать книгу про СВО. Мы начинаем с ним обговаривать, в какую сторону идти. Он пишет в своем стиле и темпе, а дальше все это проходит редактуру, причем текст не изменяется — убираются только грамматические ошибки, пунктуация. Кстати, вскоре будем работать с новым автором — Владиславом Угольным. Это известный в патриотической среде блогер, уроженец Донбасса. 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Одних издательство «Черная сотня» пугает своим названием, других — привлекает книгам военных корреспондентов (например, пермяка Евгения Норина) и ополченцев, которые описывают события спецоперации на Украине. Как работает издательство, руководство которого уехало на СВО, выйдет ли вскоре новая книга и как быстро раскупили издания Владлена Татарского? Об этом на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге URA.RU поговорило с ответственным за логистику в издательстве Валерием. — Вы стали одними из более чем 100 издательств, которые стали участниками «Красной строки». Вас позвали или вы сами решили приехать сюда? — Мы сами решили приехать, потому что фестиваль проходит впервые в Екатеринбурге. Мы достаточно часто катаемся по книжным выставкам: были в Москве, недавно проходила выставка «Китоврас» во Владимире, в начале лета участвовали в выставке в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. В сентябре планируем поехать в Саратов и Нижний Новгород. — А какие люди чаще всего интересуются вашим издательством на книжных выставках? — Есть два типа людей, которые к нам подходят. Это люди, которые видят нас издалека и говорят: «А, это же „Черная сотня“». И убегают. А вторые — это те, кто понимают, что наше издательство — это про историю. Людей, которых пугаются наше названия… Это наверное, проблема коммунистического воспитания. Есть все же люди, которые понимают, что мы издаем книги сугубо исторические, в основном архивные. — Одной из самых ожидаемых книг, которую вы планируете выпустить, стала «Книга Z», где редактором и составителем выступает Евгений Норин. Вы уже трижды переносили выпуск, в чем заключаются сложности? — Проблема сроков книги в том, что руководство издательства и коллектив авторов «Книги Z» находятся в зоне СВО. На саму работу по издательству у них есть буквально несколько часов в сутки, когда они не участвуют в обучении личного состава и боевых действиях. Сейчас уже готов и отредактирован весь текст, книгу осталось только сверстать и пустить в печать. Я думаю, что она будет готова в 20-х числах сентября. — Вы говорите, что некоторые сотрудники издательства сейчас находятся на СВО. Сколько человек всего сейчас работает в «Черной сотне»? — Помимо издательства есть две книжные лавки «Листва» в Питере и Москве. Их штат на месте. Штат сотрудников «Черной сотни», руководитель издательства Дмитрий Бастраков и технический редактор Тимур Венков вместе с командой «Тыл-22» изначально поехали в Новороссию с нашим гуманитарным проектом, а сейчас они являются действующими военнослужащими. Из всех сотрудников «Черной сотни» осталось буквально пару человек. — Ранее Дмитрий Бастраков рассказывал, что вопросы у силовых структур, в том числе, у ФСБ, возникают по мемуарам с Донбасса. «Книга Z» тоже представляет собой сборник рассказов от участников и очевидцев спецоперации. Не возникнут ли вопросы у силовиков и по этой книге? — Я думаю вряд ли ФСБ должна заинтересовать эта книга. Мы занимаемся книгоиздательской деятельностью. Их она может интересовать только в одном вопросе — если они захотят ее почитать. У нас не представлено ни одной книги, находящейся в списке экстремистской литературы, потому что это запрещено к распространению. И мы ни на что подобное не ссылаемся. То, что мы издаем — это либо книги, которые издавались в России более 100 лет назад, либо что-то новое — произведения Александра Жучковского, Евгения Норина, но ни разу внимание силовых структур это не привлекало. — Если говорить о погибшем Владлене Татарском, то после его убийства в апреле на творческой встрече в Санкт-Петербурге, много ли людей решило купить его книги? — В первый час скупили все книги. «Бег», «Война» и «Медитация» печатают по 1000 экземпляров, «Мариуполь» напечатали 5000 тысяч. Но опять же — сейчас печатаем не мы, а его вдова. Царство ему Небесное. — Также вы упомянули, что к вам приходят современные авторы. Кто чаще всего эти люди? — Мы работаем с Александром Жучковским, Евгением Нориным, Владленом Татарским, Виталием «Африка». Это все современные авторы, которые попадают под направление нашего издательства. — То есть существует какой-то отбор? Получается, не каждый автор может к вам прийти со своей рукописью? — Хороший автор редко приходит с готовым текстом. Обычно человек обращается в интересующее его издательство, говорит, на какую тему он хочет написать, показывает набросок и спрашивает, заинтересует ли это нас. Писатели, которые к нам приходят, действительно разбираются в той или иной теме. Это не те люди, которых мы нашли на бульваре и сказали им: «О, вы будете для нас писать». Нет, это работает немного по-другому. Например, Евгений Норин, с которым мы сотрудничаем, издается только у нас. Он приходит к нам и говорит, что хочет написать книгу про СВО. Мы начинаем с ним обговаривать, в какую сторону идти. Он пишет в своем стиле и темпе, а дальше все это проходит редактуру, причем текст не изменяется — убираются только грамматические ошибки, пунктуация. Кстати, вскоре будем работать с новым автором — Владиславом Угольным. Это известный в патриотической среде блогер, уроженец Донбасса.