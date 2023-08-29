В мэрии Перми назвали условия подачи тепла в квартиры горожан

Подача тепла в квартиры пермяков начнется при похолодании ниже 8-ми градусов

29 августа 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

В первую очередь отопление будет подано в социальные объекты, затем — в жилые дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подача тепла в объекты социальной сферы, а также жилые дома в Перми начнется при понижении температуры воздуха ниже восьми градусов тепла. При этом такая температура должна сохраняться на протяжении пяти дней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Для подачи тепла предусмотрены нормативы: пять дней ниже плюс 8-ми градусов. После этого отопление подается в объекты социальной сферы, затем — в жилые дома», — пояснили в мэрии, уточнив, что «мониторинг погоды осуществляет департамент ЖКХ». В сентябре 2022 года городские власти дали тепло, не дожидаясь указанных условий. Подача тепла в детские сады, школы и больницы началась с 9 сентября. В горадминистрации при этом отмечают, что традиционно с запуском отопления у пермяков возникают различные вопросы. Для обращения горожан в районах Перми будут работать горячие линии, куда можно будет обратиться по поводу отсутствия тепла в помещении.

Подача тепла в объекты социальной сферы, а также жилые дома в Перми начнется при понижении температуры воздуха ниже восьми градусов тепла. При этом такая температура должна сохраняться на протяжении пяти дней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Для подачи тепла предусмотрены нормативы: пять дней ниже плюс 8-ми градусов. После этого отопление подается в объекты социальной сферы, затем — в жилые дома», — пояснили в мэрии, уточнив, что «мониторинг погоды осуществляет департамент ЖКХ». В сентябре 2022 года городские власти дали тепло, не дожидаясь указанных условий. Подача тепла в детские сады, школы и больницы началась с 9 сентября. В горадминистрации при этом отмечают, что традиционно с запуском отопления у пермяков возникают различные вопросы. Для обращения горожан в районах Перми будут работать горячие линии, куда можно будет обратиться по поводу отсутствия тепла в помещении.