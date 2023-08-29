Мэрия Екатеринбурга рассказала, когда включат отопление

В Екатеринбурге отопление дадут, когда средняя температура будет ниже +8 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Без отопления горожане живут с мая Фото:

В Екатеринбурге отопление в трубах появится лишь при том условии, когда средняя температура за три дня опуститься ниже +8 градусов. Об это URA.RU рассказали в администрации города.

«Согласно действующим нормативам, отопительный сезон начинается, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов», — пояснили в мэрии. Однако о конкретной дате подачи тепла в екатеринбургские квартиры, больницы и детские сады, речи пока не идет.

Отопление в Екатеринбурге начали отключать с 3 мая. В летний сезон коммунальщикам было рекомендовано провести гидравлические испытания теплосетей.

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В Екатеринбурге отопление в трубах появится лишь при том условии, когда средняя температура за три дня опуститься ниже +8 градусов. Об это URA.RU рассказали в администрации города. «Согласно действующим нормативам, отопительный сезон начинается, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов», — пояснили в мэрии. Однако о конкретной дате подачи тепла в екатеринбургские квартиры, больницы и детские сады, речи пока не идет. Отопление в Екатеринбурге начали отключать с 3 мая. В летний сезон коммунальщикам было рекомендовано провести гидравлические испытания теплосетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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