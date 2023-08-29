Мэрия Екатеринбурга рассказала, когда включат отопление

Без отопления горожане живут с мая
В Екатеринбурге отопление в трубах появится лишь при том условии, когда средняя температура за три дня опуститься ниже +8 градусов. Об это URA.RU рассказали в администрации города.
«Согласно действующим нормативам, отопительный сезон начинается, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов», — пояснили в мэрии. Однако о конкретной дате подачи тепла в екатеринбургские квартиры, больницы и детские сады, речи пока не идет.
Отопление в Екатеринбурге начали отключать с 3 мая. В летний сезон коммунальщикам было рекомендовано провести гидравлические испытания теплосетей.
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