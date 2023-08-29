Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок

29 августа 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

В результате обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок, заявил Александр Богомаз Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «После украинского обстрела есть погибшие, среди которых один ребенок», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что среди погибших пятеро мирных жителей. Школа, несколько административных зданий и жилые дома получили повреждения, а также нарушено энергоснабжение. Работают оперативные и экстренные службы, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово, расположенном в Брянской области. Местные власти призвали жителей искать укрытия.

Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «После украинского обстрела есть погибшие, среди которых один ребенок», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что среди погибших пятеро мирных жителей. Школа, несколько административных зданий и жилые дома получили повреждения, а также нарушено энергоснабжение. Работают оперативные и экстренные службы, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово, расположенном в Брянской области. Местные власти призвали жителей искать укрытия.