Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок

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В результате обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок, заявил Александр Богомаз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«После украинского обстрела есть погибшие, среди которых один ребенок», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что среди погибших пятеро мирных жителей. Школа, несколько административных зданий и жилые дома получили повреждения, а также нарушено энергоснабжение. Работают оперативные и экстренные службы, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово, расположенном в Брянской области. Местные власти призвали жителей искать укрытия.

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Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «После украинского обстрела есть погибшие, среди которых один ребенок», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что среди погибших пятеро мирных жителей. Школа, несколько административных зданий и жилые дома получили повреждения, а также нарушено энергоснабжение. Работают оперативные и экстренные службы, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово, расположенном в Брянской области. Местные власти призвали жителей искать укрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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