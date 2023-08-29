Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«После украинского обстрела есть погибшие, среди которых один ребенок», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что среди погибших пятеро мирных жителей. Школа, несколько административных зданий и жилые дома получили повреждения, а также нарушено энергоснабжение. Работают оперативные и экстренные службы, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово, расположенном в Брянской области. Местные власти призвали жителей искать укрытия.
Из-за обстрела ВСУ в Брянской области погиб ребенок. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «После украинского обстрела есть погибшие, среди которых один ребенок», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что среди погибших пятеро мирных жителей. Школа, несколько административных зданий и жилые дома получили повреждения, а также нарушено энергоснабжение. Работают оперативные и экстренные службы, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово, расположенном в Брянской области. Местные власти призвали жителей искать укрытия.