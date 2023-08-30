Вирусолог Чепурнов раскрыл, как предотвратить эпидемию болезни легионеров

Вирусолог Чепурнов: легионеллез не грозит пандемией

30 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Людям не грозит вспышка легионеллеза Фото: Анна Майорова © URA.RU Вспышка легионеллеза в Польше не грозит стать пандемией, но для предотвращения вспышки необходимо принимать эпидемиологические меры. Зачастую инфекция появляется в системах кондиционирования. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Ранее в Польше зарегистрировали вспышку легионеллеза. Она началась на юге страны и сейчас распространяется на другие регионы. Известно, что с начала вспышки в Польше было заражено 153 человека, погибло — 14. «Это частая вещь и в гостиницах, и вообще в зданиях с мощным кондиционированием. Для того, чтобы воздух не был сухим всегда, должно быть увлажнение в приличных кондиционерах. Там создаются условия для спонтанного роста, и за ними положено внимательно наблюдать. Если не будет каких-то специальных мероприятий враждебной направленности, то я не жду никакого серьезного распространения, а уж тем более превращения в эпидемию легионеллеза. Например, если это какие-нибудь диверсии. Скорее всего, это случайность и отсутствие нормального санитарного надзора за такими вещами», — сказал Александр Чепурнов. Профессор подчеркнул, что распространение этого заболевания достаточно просто остановить. «В Польше уже ряд случаев, и мне это не понятно. Да, некие условия создались в данный момент, но почему немедленно не предприняты усилия, чтобы остановить? Это не так сложно сделать эпидемиологическими мероприятиям и контролем над созданием условий для распространения», — уточнил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вспышка легионеллеза в Польше не грозит стать пандемией, но для предотвращения вспышки необходимо принимать эпидемиологические меры. Зачастую инфекция появляется в системах кондиционирования. Об этом URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Ранее в Польше зарегистрировали вспышку легионеллеза. Она началась на юге страны и сейчас распространяется на другие регионы. Известно, что с начала вспышки в Польше было заражено 153 человека, погибло — 14. «Это частая вещь и в гостиницах, и вообще в зданиях с мощным кондиционированием. Для того, чтобы воздух не был сухим всегда, должно быть увлажнение в приличных кондиционерах. Там создаются условия для спонтанного роста, и за ними положено внимательно наблюдать. Если не будет каких-то специальных мероприятий враждебной направленности, то я не жду никакого серьезного распространения, а уж тем более превращения в эпидемию легионеллеза. Например, если это какие-нибудь диверсии. Скорее всего, это случайность и отсутствие нормального санитарного надзора за такими вещами», — сказал Александр Чепурнов. Профессор подчеркнул, что распространение этого заболевания достаточно просто остановить. «В Польше уже ряд случаев, и мне это не понятно. Да, некие условия создались в данный момент, но почему немедленно не предприняты усилия, чтобы остановить? Это не так сложно сделать эпидемиологическими мероприятиям и контролем над созданием условий для распространения», — уточнил специалист.