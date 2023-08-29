Пропавшая 16-летняя фигуристка была замечена на нескольких камерах видеонаблюдения. На кадрах заметно ее присутствие в одном из кафе Москвы.
«Попала на несколько камер сегодня в течение дня», — сообщает еelegram-канал Mash. Там добавили, что кадры показывают ее в кафе, где она находится в безопасности. Девушке известно о том, что происходит поиски, в связи с этим она опасается вернуться домой, передали в telegram-канале.
В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что около 13:00 несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Сейчас устанавливается ее местонахождение.
Фигуристка пропала 28 августа в Москве. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию об этом происшествии.
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