Пропавшую фигуристку заметили живой на камерах видеонаблюдения. Видео

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Фигуристка знает о том, что ведутся поиски по ее обнаружению, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Пропавшая 16-летняя фигуристка была замечена на нескольких камерах видеонаблюдения. На кадрах заметно ее присутствие в одном из кафе Москвы.

«Попала на несколько камер сегодня в течение дня», — сообщает еelegram-канал Mash. Там добавили, что кадры показывают ее в кафе, где она находится в безопасности. Девушке известно о том, что происходит поиски, в связи с этим она опасается вернуться домой, передали в telegram-канале.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что около 13:00 несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Сейчас устанавливается ее местонахождение.

Фигуристка пропала 28 августа в Москве. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию об этом происшествии.

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Пропавшая 16-летняя фигуристка была замечена на нескольких камерах видеонаблюдения. На кадрах заметно ее присутствие в одном из кафе Москвы. «Попала на несколько камер сегодня в течение дня», — сообщает еelegram-канал Mash. Там добавили, что кадры показывают ее в кафе, где она находится в безопасности. Девушке известно о том, что происходит поиски, в связи с этим она опасается вернуться домой, передали в telegram-канале. В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что около 13:00 несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Сейчас устанавливается ее местонахождение. Фигуристка пропала 28 августа в Москве. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию об этом происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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