Пропавшую фигуристку заметили живой на камерах видеонаблюдения. Видео

29 августа 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Фигуристка знает о том, что ведутся поиски по ее обнаружению, пишет Mash Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Пропавшая 16-летняя фигуристка была замечена на нескольких камерах видеонаблюдения. На кадрах заметно ее присутствие в одном из кафе Москвы. «Попала на несколько камер сегодня в течение дня», — сообщает еelegram-канал Mash. Там добавили, что кадры показывают ее в кафе, где она находится в безопасности. Девушке известно о том, что происходит поиски, в связи с этим она опасается вернуться домой, передали в telegram-канале. В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что около 13:00 несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Сейчас устанавливается ее местонахождение. Фигуристка пропала 28 августа в Москве. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию об этом происшествии.

Пропавшая 16-летняя фигуристка была замечена на нескольких камерах видеонаблюдения. На кадрах заметно ее присутствие в одном из кафе Москвы. «Попала на несколько камер сегодня в течение дня», — сообщает еelegram-канал Mash. Там добавили, что кадры показывают ее в кафе, где она находится в безопасности. Девушке известно о том, что происходит поиски, в связи с этим она опасается вернуться домой, передали в telegram-канале. В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что около 13:00 несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Сейчас устанавливается ее местонахождение. Фигуристка пропала 28 августа в Москве. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию об этом происшествии.