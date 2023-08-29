Автомобили были доставлены бойцам на фронт с посылками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и представители курганского отделения бизнес-сообщества «Опора России Курган» передали бойцам в зону СВО «Ниву» и УАЗ. Об этом сообщается в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».



«Общими силами опоровцев удалось собрать денежные средства на приобретение автомобиля УАЗ, который был передан бойцам в ЛНР. А автомобиль Нива от завода „Регион 45“ был передали бойцам в ДНР», — указано в сообщении. Также членами отделения Людмилой и Владленом Воробейчик были приобретены колеса для грузовых автомобилей, а предприниматель Антон Фокин передал на фронт тепловизоры.



Командиры полков поблагодарили за помощь предпринимателей курганского отделения «Опоры России» и представителей завода «Регион 45». Вручение автомобилей и снаряжения для фронта, а также слова благодарности от командиров были сняты на видео.



Ранее URA.RU писало, что в зону СВО курганским бойцам передадут самую большую партию техники от Курганской области с начала спецоперации. На фронт было отправлено 12 автомобилей УАЗ, которые загрузили продуктами питания, медикаментами и необходимым снаряжением.