Курганский завод и предприниматели передали технику в зону СВО. Видео

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, гуманитарная помощь, гуманитарка, машина уаз, посылка в зону сво
Автомобили были доставлены бойцам на фронт с посылками Фото:

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и представители курганского отделения бизнес-сообщества «Опора России Курган» передали бойцам в зону СВО «Ниву» и УАЗ. Об этом сообщается в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«Общими силами опоровцев удалось собрать денежные средства на приобретение автомобиля УАЗ, который был передан бойцам в ЛНР. А автомобиль Нива от завода „Регион 45“ был передали бойцам в ДНР», — указано в сообщении. Также членами отделения Людмилой и Владленом Воробейчик были приобретены колеса для грузовых автомобилей, а предприниматель Антон Фокин передал на фронт тепловизоры.

Командиры полков поблагодарили за помощь предпринимателей курганского отделения «Опоры России» и представителей завода «Регион 45». Вручение автомобилей и снаряжения для фронта, а также слова благодарности от командиров были сняты на видео.


Ранее URA.RU писало, что в зону СВО курганским бойцам передадут самую большую партию техники от Курганской области с начала спецоперации. На фронт было отправлено 12 автомобилей УАЗ, которые загрузили продуктами питания, медикаментами и необходимым снаряжением.

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Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и представители курганского отделения бизнес-сообщества «Опора России Курган» передали бойцам в зону СВО «Ниву» и УАЗ. Об этом сообщается в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте». «Общими силами опоровцев удалось собрать денежные средства на приобретение автомобиля УАЗ, который был передан бойцам в ЛНР. А автомобиль Нива от завода „Регион 45“ был передали бойцам в ДНР», — указано в сообщении. Также членами отделения Людмилой и Владленом Воробейчик были приобретены колеса для грузовых автомобилей, а предприниматель Антон Фокин передал на фронт тепловизоры. Командиры полков поблагодарили за помощь предпринимателей курганского отделения «Опоры России» и представителей завода «Регион 45». Вручение автомобилей и снаряжения для фронта, а также слова благодарности от командиров были сняты на видео. Ранее URA.RU писало, что в зону СВО курганским бойцам передадут самую большую партию техники от Курганской области с начала спецоперации. На фронт было отправлено 12 автомобилей УАЗ, которые загрузили продуктами питания, медикаментами и необходимым снаряжением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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