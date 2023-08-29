Полиция сняла оцепление на месте поисков 16-летней фигуристки

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Полиция сняла оцепление на месте поисков Горбачевой Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Полиция сняла оцепление на месте поисков 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которая пропала в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

МЧС и сотрудники полиции проводили поиски пропавшей девушки в Москве-реке и в парке. Водолазы проверили два участка реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров.

Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева не вернулась домой после тренировки. Начались поиски. Позднее ее заметили живой на камерах видеонаблюдения. На кадрах она присутствовала в одном из кафе Москвы.

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Полиция сняла оцепление на месте поисков 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которая пропала в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. МЧС и сотрудники полиции проводили поиски пропавшей девушки в Москве-реке и в парке. Водолазы проверили два участка реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров. Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева не вернулась домой после тренировки. Начались поиски. Позднее ее заметили живой на камерах видеонаблюдения. На кадрах она присутствовала в одном из кафе Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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