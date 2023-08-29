Полиция сняла оцепление на месте поисков Горбачевой
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Полиция сняла оцепление на месте поисков 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которая пропала в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
МЧС и сотрудники полиции проводили поиски пропавшей девушки в Москве-реке и в парке. Водолазы проверили два участка реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров.
Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева не вернулась домой после тренировки. Начались поиски. Позднее ее заметили живой на камерах видеонаблюдения. На кадрах она присутствовала в одном из кафе Москвы.
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