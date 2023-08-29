Полиция сняла оцепление на месте поисков 16-летней фигуристки

29 августа 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Полиция сняла оцепление на месте поисков Горбачевой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Полиция сняла оцепление на месте поисков 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которая пропала в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. МЧС и сотрудники полиции проводили поиски пропавшей девушки в Москве-реке и в парке. Водолазы проверили два участка реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров. Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева не вернулась домой после тренировки. Начались поиски. Позднее ее заметили живой на камерах видеонаблюдения. На кадрах она присутствовала в одном из кафе Москвы.

Полиция сняла оцепление на месте поисков 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которая пропала в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. МЧС и сотрудники полиции проводили поиски пропавшей девушки в Москве-реке и в парке. Водолазы проверили два участка реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров. Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева не вернулась домой после тренировки. Начались поиски. Позднее ее заметили живой на камерах видеонаблюдения. На кадрах она присутствовала в одном из кафе Москвы.