В московском кафе подтвердили, что пропавшая фигуристка днем пила там кофе

29 августа 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Фигуристка пила кофе, рассказала работница кафе Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Пропавшая фигуристка Алина Горбачева приходила в кафе днем и пила там кофе. Информацию об этом подтвердила работник кафе-пекарни «Буханка» Динара. «Два раза приходила», — сказала Динара журналистам, видео опубликовал telegram-канал РИА Новости. Она добавила, что не знает, что спортсменку искали. Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева после тренировки не вернулась домой. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи фигуристки. Водолазы провели поисковые работы в Москве-реке, но не нашли спортсменку. В ее поисках были задействованы кинологи. Позднее Горбачеву заметили живой на камерах наблюдения в нескольких кафе в городе, передает RT.

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева приходила в кафе днем и пила там кофе. Информацию об этом подтвердила работник кафе-пекарни «Буханка» Динара. «Два раза приходила», — сказала Динара журналистам, видео опубликовал telegram-канал РИА Новости. Она добавила, что не знает, что спортсменку искали. Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева после тренировки не вернулась домой. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи фигуристки. Водолазы провели поисковые работы в Москве-реке, но не нашли спортсменку. В ее поисках были задействованы кинологи. Позднее Горбачеву заметили живой на камерах наблюдения в нескольких кафе в городе, передает RT.