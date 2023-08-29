В московском кафе подтвердили, что пропавшая фигуристка днем пила там кофе

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева приходила в кафе днем и пила там кофе. Информацию об этом подтвердила работник кафе-пекарни «Буханка» Динара.
«Два раза приходила», — сказала Динара журналистам, видео опубликовал telegram-канал РИА Новости. Она добавила, что не знает, что спортсменку искали.
Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева после тренировки не вернулась домой. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи фигуристки. Водолазы провели поисковые работы в Москве-реке, но не нашли спортсменку. В ее поисках были задействованы кинологи. Позднее Горбачеву заметили живой на камерах наблюдения в нескольких кафе в городе, передает RT.
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