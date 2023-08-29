Выборы тюменского губернатора назвали креативными и бодрыми

ФоРГО: Выборы в Тюменской области проходят креативно и бодро

30 августа 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Политологи оценили насыщенность губернаторских выборов в Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выборы в Тюменской области назвали креативными и бодрыми. Такая оценка содержится в докладе Фонда развития гражданского общества. Эксперты сравнили выборы в регионе с «нетворческими» выборами в Красноярском крае. «Наиболее проблемной представляется ситуация у Михаила Котюкова в Красноярском крае. Он вынужденно сохранил нетронутым краевой внутриполитический блок, который в 2018 г. довел Александра Усса до унизительного результата (60,19%, хотя тот мог бы получить порядка 70%) и допустил поражение ЕР на муниципальных выборах Красноярске. Кампания Михаила Котюкова (губернатор Красноярского края) ведется откровенно „нетворчески“. Это особенно заметно на фоне достаточно креативной и бодрой кампании в соседней Тюменской области», — сказано в докладе. Основную интригу выборов губернатора Тюменской области эксперты видят в конкуренции КПРФ и ЛДПР. В 2018 году соколы Жириновского обошли коммунистов с разницей в несколько сотых процента, однако на этих выборах ситуация может измениться, учитывая малую известность ямальского кандидата от ЛДПР Дениса Садовникова.

Выборы в Тюменской области назвали креативными и бодрыми. Такая оценка содержится в докладе Фонда развития гражданского общества. Эксперты сравнили выборы в регионе с «нетворческими» выборами в Красноярском крае. «Наиболее проблемной представляется ситуация у Михаила Котюкова в Красноярском крае. Он вынужденно сохранил нетронутым краевой внутриполитический блок, который в 2018 г. довел Александра Усса до унизительного результата (60,19%, хотя тот мог бы получить порядка 70%) и допустил поражение ЕР на муниципальных выборах Красноярске. Кампания Михаила Котюкова (губернатор Красноярского края) ведется откровенно „нетворчески“. Это особенно заметно на фоне достаточно креативной и бодрой кампании в соседней Тюменской области», — сказано в докладе. Основную интригу выборов губернатора Тюменской области эксперты видят в конкуренции КПРФ и ЛДПР. В 2018 году соколы Жириновского обошли коммунистов с разницей в несколько сотых процента, однако на этих выборах ситуация может измениться, учитывая малую известность ямальского кандидата от ЛДПР Дениса Садовникова.