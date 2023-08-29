Пропавшую фигуристку нашли в одном из ТЦ Москвы

В ближайшее время спортсменку доставят в СК для установления обстоятельств ее отсутствия
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева найдена в одном из ТЦ Москвы. Об этом
«Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из ТЦ. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — передает канал «Прокуратура Москвы».
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