Пропавшую фигуристку нашли в одном из ТЦ Москвы

29 августа 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

В ближайшее время спортсменку доставят в СК для установления обстоятельств ее отсутствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева найдена в одном из ТЦ Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре. «Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из ТЦ. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — передает канал «Прокуратура Москвы».

Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева найдена в одном из ТЦ Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре. «Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из ТЦ. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — передает канал «Прокуратура Москвы».