29 августа 2023

Пропавшую фигуристку нашли в одном из ТЦ Москвы

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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , мягкий кинотеатр
В ближайшее время спортсменку доставят в СК для установления обстоятельств ее отсутствия Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева найдена в одном из ТЦ Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре.

«Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из ТЦ. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — передает канал «Прокуратура Москвы».

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Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева найдена в одном из ТЦ Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре. «Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из ТЦ. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — передает канал «Прокуратура Москвы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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