Екатеринбург стал лидером среди туристических городов РФ по росту цен посуточное жилье

Екатеринбург занял первое место среди туристических городов России по росту стоимости посуточной аренды недвижимости. Об этом следует из обзора аналитиков сервиса «Суточно.ру».
«Первое место по росту цен за год — лето 2022 года к лету 2023 — занял Екатеринбург. Средняя стоимость суток аренды выросла на 33%», — передает данные из обзора РБК.
По данным аналитиков сервиса «Суточно.ру», средняя ставка посуточной аренды в Екатеринбурге около 3450 рублей. Также в топ-5 туристических городов-лидеров по росту цен вошли Владивосток, Дербент, Краснодар и Волгоград.
Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость квадратного метра в квартирах вторичного рынка в центре Екатеринбурга достигла 150,4 тысяч рублей. Это стало самым максимальным показателем за все время.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.