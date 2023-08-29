29 августа 2023

Екатеринбург стал лидером среди туристических городов РФ по росту цен посуточное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, таунхаус, здания, виды екатеринбурга
Средняя цена на посуточную аренду в Екатеринбурге около 3450 рублей Фото:

Екатеринбург занял первое место среди туристических городов России по росту стоимости посуточной аренды недвижимости. Об этом следует из обзора аналитиков сервиса «Суточно.ру».

«Первое место по росту цен за год — лето 2022 года к лету 2023 — занял Екатеринбург. Средняя стоимость суток аренды выросла на 33%», — передает данные из обзора РБК.

По данным аналитиков сервиса «Суточно.ру», средняя ставка посуточной аренды в Екатеринбурге около 3450 рублей. Также в топ-5 туристических городов-лидеров по росту цен вошли Владивосток, Дербент, Краснодар и Волгоград.

Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость квадратного метра в квартирах вторичного рынка в центре Екатеринбурга достигла 150,4 тысяч рублей. Это стало самым максимальным показателем за все время.

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Екатеринбург занял первое место среди туристических городов России по росту стоимости посуточной аренды недвижимости. Об этом следует из обзора аналитиков сервиса «Суточно.ру». «Первое место по росту цен за год — лето 2022 года к лету 2023 — занял Екатеринбург. Средняя стоимость суток аренды выросла на 33%», — передает данные из обзора РБК. По данным аналитиков сервиса «Суточно.ру», средняя ставка посуточной аренды в Екатеринбурге около 3450 рублей. Также в топ-5 туристических городов-лидеров по росту цен вошли Владивосток, Дербент, Краснодар и Волгоград. Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость квадратного метра в квартирах вторичного рынка в центре Екатеринбурга достигла 150,4 тысяч рублей. Это стало самым максимальным показателем за все время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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