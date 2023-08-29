29 августа 2023

Ученые допустили перемещение ядерного оружия из США в Британию

© Служба новостей «URA.RU»
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Американские ученые предупреждают о том, что ядерное оружие США может оказаться в Англии Фото:

США готовятся к перемещению своего ядерного оружия в Англию. Американцы уже восстанавливают в Британии хранилище для ядерных боеприпасов. Об этом заявила Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS).

«На базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое „помещение для безопасного хранения“. Это обозначает техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия», — сообщает FAS, ссылаясь на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год.

По данным американских ученых, на базе в Лейкенхит планируется построить казарму на 144 койки для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании. Они будут находиться рядом с местом хранения ядерного оружия.

Ранее США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах в Европе. Началось развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия в арсеналах НАТО.

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США готовятся к перемещению своего ядерного оружия в Англию. Американцы уже восстанавливают в Британии хранилище для ядерных боеприпасов. Об этом заявила Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS). «На базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое „помещение для безопасного хранения“. Это обозначает техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия», — сообщает FAS, ссылаясь на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год. По данным американских ученых, на базе в Лейкенхит планируется построить казарму на 144 койки для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании. Они будут находиться рядом с местом хранения ядерного оружия. Ранее США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах в Европе. Началось развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия в арсеналах НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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