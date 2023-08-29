Ученые допустили перемещение ядерного оружия из США в Британию

30 августа 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Американские ученые предупреждают о том, что ядерное оружие США может оказаться в Англии Фото: Владимир Андреев © URA.RU США готовятся к перемещению своего ядерного оружия в Англию. Американцы уже восстанавливают в Британии хранилище для ядерных боеприпасов. Об этом заявила Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS). «На базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое „помещение для безопасного хранения“. Это обозначает техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия», — сообщает FAS , ссылаясь на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год. По данным американских ученых, на базе в Лейкенхит планируется построить казарму на 144 койки для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании. Они будут находиться рядом с местом хранения ядерного оружия. Ранее США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах в Европе. Началось развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия в арсеналах НАТО.

США готовятся к перемещению своего ядерного оружия в Англию. Американцы уже восстанавливают в Британии хранилище для ядерных боеприпасов. Об этом заявила Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS). «На базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое „помещение для безопасного хранения“. Это обозначает техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия», — сообщает FAS, ссылаясь на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год. По данным американских ученых, на базе в Лейкенхит планируется построить казарму на 144 койки для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании. Они будут находиться рядом с местом хранения ядерного оружия. Ранее США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах в Европе. Началось развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия в арсеналах НАТО.