Ученые допустили перемещение ядерного оружия из США в Британию

США готовятся к перемещению своего ядерного оружия в Англию. Американцы уже восстанавливают в Британии хранилище для ядерных боеприпасов. Об этом заявила Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS).
«На базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое „помещение для безопасного хранения“. Это обозначает техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия», — сообщает FAS, ссылаясь на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год.
По данным американских ученых, на базе в Лейкенхит планируется построить казарму на 144 койки для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании. Они будут находиться рядом с местом хранения ядерного оружия.
Ранее США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах в Европе. Началось развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия в арсеналах НАТО.
США готовятся к перемещению своего ядерного оружия в Англию. Американцы уже восстанавливают в Британии хранилище для ядерных боеприпасов. Об этом заявила Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS). «На базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной примерно в 100 км к северо-востоку от Лондона, будет создано так называемое „помещение для безопасного хранения“. Это обозначает техническую возможность для безопасного и надежного хранения ядерного оружия», — сообщает FAS, ссылаясь на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год. По данным американских ученых, на базе в Лейкенхит планируется построить казарму на 144 койки для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании. Они будут находиться рядом с местом хранения ядерного оружия. Ранее США ускорили формирование более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах в Европе. Началось развертывание улучшенного гравитационного ядерного оружия в арсеналах НАТО.