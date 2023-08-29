Baza: режим «Ковер» введен в четырех регионах РФ

Режим «Ковер» введен в Тульской, Московской, Рязанской и над частью Калужской областями. В частности, режим введен над московским аэропортом Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Режим „Ковер“ введен в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск)», — передает telegram-канал. Уточняется, что этот режим объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.
Обновлено в 01:30 по московскому времени: столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия. Об этом сообщили авиационные службы.
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