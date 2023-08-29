29 августа 2023

Baza: режим «Ковер» введен в четырех регионах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
Закрыто воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Режим «Ковер» введен в Тульской, Московской, Рязанской и над частью Калужской областями. В частности, режим введен над московским аэропортом Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Режим „Ковер“ введен в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск)», — передает telegram-канал. Уточняется, что этот режим объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

Обновлено в 01:30 по московскому времени: столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия. Об этом сообщили авиационные службы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим «Ковер» введен в Тульской, Московской, Рязанской и над частью Калужской областями. В частности, режим введен над московским аэропортом Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Режим „Ковер“ введен в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск)», — передает telegram-канал. Уточняется, что этот режим объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов. Обновлено в 01:30 по московскому времени: столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия. Об этом сообщили авиационные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...