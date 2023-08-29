Baza: режим «Ковер» введен в четырех регионах РФ

30 августа 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Закрыто воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Режим «Ковер» введен в Тульской, Московской, Рязанской и над частью Калужской областями. В частности, режим введен над московским аэропортом Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Режим „Ковер“ введен в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск)», — передает telegram-канал. Уточняется, что этот режим объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов. Обновлено в 01:30 по московскому времени: столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия. Об этом сообщили авиационные службы.

Режим «Ковер» введен в Тульской, Московской, Рязанской и над частью Калужской областями. В частности, режим введен над московским аэропортом Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Режим „Ковер“ введен в Тульской области, а также над частью Московской области, в Рязани и над частью Калужской области (Калуга и Обнинск)», — передает telegram-канал. Уточняется, что этот режим объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов. Обновлено в 01:30 по московскому времени: столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия. Об этом сообщили авиационные службы.