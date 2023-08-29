29 августа 2023

В Пермском крае стартует программа сексуального просвещения подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Пермских школьников и студентов познакомят с основами демографической политики государства Фото:

Пермский край станет одним из 16-ти регионов России, где стартует программа обучения подростков сексуальной грамотности. Об этом сообщили в СМИ.

«Пермский край разработал в числе 16-ти регионов России программу повышения рождаемости. В ее рамках предусмотрено знакомство школьников и студентов с основами демографической политики государства, а также анализ причин снижения числа рождений и резервов для их увеличения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на региональные программы.

По данным издания, подросткам и студентам в Пермском крае будут раздавать учебные материалы, рассказывающие о профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни. Также молодежь получит знания о грамотном репродуктивном поведении.

Ранее в России рассматривалась возможность введения в школьную программу курса «Семьеведения» или «Уроков семейного счастья». Эту идею высказывала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский край станет одним из 16-ти регионов России, где стартует программа обучения подростков сексуальной грамотности. Об этом сообщили в СМИ. «Пермский край разработал в числе 16-ти регионов России программу повышения рождаемости. В ее рамках предусмотрено знакомство школьников и студентов с основами демографической политики государства, а также анализ причин снижения числа рождений и резервов для их увеличения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на региональные программы. По данным издания, подросткам и студентам в Пермском крае будут раздавать учебные материалы, рассказывающие о профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни. Также молодежь получит знания о грамотном репродуктивном поведении. Ранее в России рассматривалась возможность введения в школьную программу курса «Семьеведения» или «Уроков семейного счастья». Эту идею высказывала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...