В Пермском крае стартует программа сексуального просвещения подростков

Пермских школьников и студентов познакомят с основами демографической политики государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский край станет одним из 16-ти регионов России, где стартует программа обучения подростков сексуальной грамотности. Об этом сообщили в СМИ.

«Пермский край разработал в числе 16-ти регионов России программу повышения рождаемости. В ее рамках предусмотрено знакомство школьников и студентов с основами демографической политики государства, а также анализ причин снижения числа рождений и резервов для их увеличения», — пишут «Ведомости» со ссылкой на региональные программы.

По данным издания, подросткам и студентам в Пермском крае будут раздавать учебные материалы, рассказывающие о профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни. Также молодежь получит знания о грамотном репродуктивном поведении.

Ранее в России рассматривалась возможность введения в школьную программу курса «Семьеведения» или «Уроков семейного счастья». Эту идею высказывала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.