Омбудсмен Кузнецова предложила Путину уроки «семейного счастья»

В российских школах в ближайшем будущем может появиться курс «Семьеведения» или «Уроков семейного счастья». Эту идею уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова уже обсудила с главой государства Владимиром Путиным и включила в предварительный план «Десятилетия детства».
Наравне с этим предложением на сайте омбудсмена опубликованы десятки других по усовершенствованию сферы образования, здравоохранения, законодательства и т. д. Инициативы были разработаны экспертными рабочими группами, в том числе при участии Кузнецовой. В план «десятилетки» также включены идеи по расширению социальной поддержки многодетных семей, по созданию института сертифицированных нянь и организации бесплатного питания в школах.
Более того, омбудсмены предложили расширить перечень бесплатных кружков и секций для детей, а также разработать федеральную программу «Отдых и оздоровление детей». В нее войдут планы по строительству новых лагерей и финансовой помощи семьям, которые не могут позволить отправить ребенка на отдых.
Еще в списке — мероприятия в сфере здравоохранения, информационной безопасности, законодательства и других не менее важных направлений. Например, предложено расширить перечень запрещенной для детей информации в интернете, ужесточить ответственность за причинение вреда здоровью ребенка и т. д.
Указ о проведении в России «Десятилетия детства» с 2018—2027 годы Владимир Путин подписал 29 мая. Окончательный план основных мероприятий программы правительство должно составить и утвердить уже в этом году.