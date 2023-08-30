Минобороны подтвердило попытки ВСУ атаковать Брянскую и Орловскую области

Три украинских беспилотника сбиты над Брянской и Орловской областями. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.
«Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщают Минобороны в telegram-канале. «Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — дополнили в ведомстве.
Три украинских беспилотника сбиты над Брянской и Орловской областями. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. «Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщают Минобороны в telegram-канале. «Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — дополнили в ведомстве.