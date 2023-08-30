Минобороны подтвердило попытки ВСУ атаковать Брянскую и Орловскую области

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В МО зафиксировали попытки атаки ВСУ в двух областях РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три украинских беспилотника сбиты над Брянской и Орловской областями. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.

«Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщают Минобороны в telegram-канале. «Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — дополнили в ведомстве.

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Три украинских беспилотника сбиты над Брянской и Орловской областями. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. «Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщают Минобороны в telegram-канале. «Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — дополнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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