В МО сообщили об уничтожении катеров ВСУ в акватории Черного моря

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
В акватории Черного моря уничтожены 4 быстроходных военных катера ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самолет морской авиации уничтожил четыре украинских быстроходных военных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

«30 августа около 00:00 по московскому времени самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены 4 быстроходных военных катера», — передает ведомство в telegram-канале. Отмечается, что в катерах находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

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Самолет морской авиации уничтожил четыре украинских быстроходных военных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. «30 августа около 00:00 по московскому времени самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены 4 быстроходных военных катера», — передает ведомство в telegram-канале. Отмечается, что в катерах находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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