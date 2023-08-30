В МО сообщили об уничтожении катеров ВСУ в акватории Черного моря

В акватории Черного моря уничтожены 4 быстроходных военных катера ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Самолет морской авиации уничтожил четыре украинских быстроходных военных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
«30 августа около 00:00 по московскому времени самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены 4 быстроходных военных катера», —
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