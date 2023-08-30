МО: над Калужской областью сбит беспилотник ВСУ

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Атака ВСУ была пресечена средствами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ был сбит средствами ПВО над Калужской областью. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

«30 августа была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — написали Минобороны РФ в Telegram.

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Беспилотник ВСУ был сбит средствами ПВО над Калужской областью. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. «30 августа была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — написали Минобороны РФ в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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