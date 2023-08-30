Мэр Киева сообщил о взрывах

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в украинской столице слышны взрывы.
«Взрывы в городе. Пребывайте в укрытиях», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. По информации мониторинговых каналов, воздушная тревога объявлена не только в Киеве, но и на всей территории Украины.
В Военно-воздушных силах Украины сообщили о смене траектории полета российских ракет над Винницей. Как только ракеты оказались над городом, они взяли направление на Киев.
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