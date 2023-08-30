Мэр Киева сообщил о взрывах

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в украинской столице слышны взрывы.

«Взрывы в городе. Пребывайте в укрытиях», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. По информации мониторинговых каналов, воздушная тревога объявлена не только в Киеве, но и на всей территории Украины.

В Военно-воздушных силах Украины сообщили о смене траектории полета российских ракет над Винницей. Как только ракеты оказались над городом, они взяли направление на Киев.

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в украинской столице слышны взрывы. «Взрывы в городе. Пребывайте в укрытиях», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. По информации мониторинговых каналов, воздушная тревога объявлена не только в Киеве, но и на всей территории Украины. В Военно-воздушных силах Украины сообщили о смене траектории полета российских ракет над Винницей. Как только ракеты оказались над городом, они взяли направление на Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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