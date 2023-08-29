29 августа 2023

Челябинские предприятия выплатили все просроченные за год зарплаты. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятия выплатили все задолженности по зарплате, существовавшие с марта 2022 года Фото:

На предприятиях Челябинской области с июня прекратились просрочки заработной платы. Задолженности в организациях существовали с марта 2022 года, сообщили URA.RU 30 августа в пресс-службе Челябинскстата.

«Задолженность по зарплате в организациях Челябинской области в августе отсутствует. Такая тенденция наблюдается в регионе с июня», — заявили URA.RU в Челябинскстате.

Согласно динамике, просроченные платежи стали появляться в марте 2022 года и окончательно урегулировались на точке 30 млн рублей в августе. Отсутствие задолженностей перед работниками заметили только в июне 2023. Статисты отметили, что в представленных данных не учитывается малый бизнес.

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На предприятиях Челябинской области с июня прекратились просрочки заработной платы. Задолженности в организациях существовали с марта 2022 года, сообщили URA.RU 30 августа в пресс-службе Челябинскстата. «Задолженность по зарплате в организациях Челябинской области в августе отсутствует. Такая тенденция наблюдается в регионе с июня», — заявили URA.RU в Челябинскстате. Согласно динамике, просроченные платежи стали появляться в марте 2022 года и окончательно урегулировались на точке 30 млн рублей в августе. Отсутствие задолженностей перед работниками заметили только в июне 2023. Статисты отметили, что в представленных данных не учитывается малый бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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