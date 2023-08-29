На предприятиях Челябинской области с июня прекратились просрочки заработной платы. Задолженности в организациях существовали с марта 2022 года, сообщили URA.RU 30 августа в пресс-службе Челябинскстата.
«Задолженность по зарплате в организациях Челябинской области в августе отсутствует. Такая тенденция наблюдается в регионе с июня», — заявили URA.RU в Челябинскстате.
Согласно динамике, просроченные платежи стали появляться в марте 2022 года и окончательно урегулировались на точке 30 млн рублей в августе. Отсутствие задолженностей перед работниками заметили только в июне 2023. Статисты отметили, что в представленных данных не учитывается малый бизнес.
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