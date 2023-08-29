Жители Юрюзани восстанавливают лагерь, разрушенный на отдыхе чиновниками. Фото, видео

30 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Волонтеры выходят на уборку в бывший детский лагерь каждый год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Юрюзани (Челябинская область) восстанавливают лагерь, разрушенный на отдыхе местными чиновниками. Как сообщили волонтеры, в ходе субботника привели в порядок территорию и отремонтировали скульптуры пионеров. «С большим успехом прошло сплачивающее трудовое событие на базе незабытого пионерского лагеря „Золотой родник“ в Юрюзани. В субботнике трудились 87 взрослых и 23 ребенка. Это пять отрядов», — рассказала URA.RU Галина Федосеева. Лагерь пустует с 2006 года. По данным URA.RU, закрыть его пришлось после того, как осенью 2004 года здесь провели вечер представители местных властей с участием тогдашнего председателя райсобрания Евгения Калиничева. Вызванная отдыхавшими пожарная машина, которая по заказу чиновников доставила воду, резко тормознула на мосту через реку и конструкции повело. На следующий год провели всего две смены, а питание детям доставляли по технической дороге, которая останавливалась перед мостом. Впоследствии отдых детей в «Золотом роднике» прекратили. Лагерь стал разрушаться. Бывший мост сняли с кадастрового учета в июне 2023 года, как отсутствующий. «С пожарной машиной совпало так, что инцидент произошел во время отдыха руководства. Хотя транспорт заезжал и раньше с доставкой воды для бассейна и гидрантов. В период, когда Калиничев был директором ООО „Восход“, он выкупил лагерь у муниципалитета примерно на три года. Была идея сделать горнолыжный комплекс, но не сбылось. Когда собственник вновь возглавил собрание, муниципалитет приобрел у него лагерь обратно за более высокую сумму. Жители ждут, что учреждение снова заработает как лагерь», — сообщил URA.RU бывший работник лагеря, знакомый с его недавней историей. Вопрос возобновления работы лагеря подняли районные депутаты. На территории располагается шесть спальных корпусов, столовая, клуб, административный корпус, баня-прачечная, плавательный бассейн и два незавершенных объекта. Председатель комитета имущественных отношений администрации Юрий Егоров пояснил, что для начала восстановительных работ земли лесного фонда необходимо перевести в земли иных категорий. В настоящий момент власти ищут подрядчиков, которым предстоит подготовить проектную документацию на участок, а после провести кадастровые работы и поставить землю на учет. После оформления документов, сообщили URA.RU в муниципалитете, будет обсуждаться вопрос по строительству моста. Пока ведется документальная работа, подростки получают путевки в лагеря по жеребьевке. В районе 3,8 тысячи детей школьного возраста, а путевок выдается лишь 350 штук. В итоге смены вместо трех недель длятся по две, и работают только школьные лагеря. Власти заявили, что «Золотой родник» будут готовить для участия в госпрограммах по восстановлению загородных лагерей. Но прежде — строительство моста. На территории лагеря сохранились артефакты советского периода Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Юрюзани (Челябинская область) восстанавливают лагерь, разрушенный на отдыхе местными чиновниками. Как сообщили волонтеры, в ходе субботника привели в порядок территорию и отремонтировали скульптуры пионеров. «С большим успехом прошло сплачивающее трудовое событие на базе незабытого пионерского лагеря „Золотой родник“ в Юрюзани. В субботнике трудились 87 взрослых и 23 ребенка. Это пять отрядов», — рассказала URA.RU Галина Федосеева. Лагерь пустует с 2006 года. По данным URA.RU, закрыть его пришлось после того, как осенью 2004 года здесь провели вечер представители местных властей с участием тогдашнего председателя райсобрания Евгения Калиничева. Вызванная отдыхавшими пожарная машина, которая по заказу чиновников доставила воду, резко тормознула на мосту через реку и конструкции повело. На следующий год провели всего две смены, а питание детям доставляли по технической дороге, которая останавливалась перед мостом. Впоследствии отдых детей в «Золотом роднике» прекратили. Лагерь стал разрушаться. Бывший мост сняли с кадастрового учета в июне 2023 года, как отсутствующий. «С пожарной машиной совпало так, что инцидент произошел во время отдыха руководства. Хотя транспорт заезжал и раньше с доставкой воды для бассейна и гидрантов. В период, когда Калиничев был директором ООО „Восход“, он выкупил лагерь у муниципалитета примерно на три года. Была идея сделать горнолыжный комплекс, но не сбылось. Когда собственник вновь возглавил собрание, муниципалитет приобрел у него лагерь обратно за более высокую сумму. Жители ждут, что учреждение снова заработает как лагерь», — сообщил URA.RU бывший работник лагеря, знакомый с его недавней историей. Вопрос возобновления работы лагеря подняли районные депутаты. На территории располагается шесть спальных корпусов, столовая, клуб, административный корпус, баня-прачечная, плавательный бассейн и два незавершенных объекта. Председатель комитета имущественных отношений администрации Юрий Егоров пояснил, что для начала восстановительных работ земли лесного фонда необходимо перевести в земли иных категорий. В настоящий момент власти ищут подрядчиков, которым предстоит подготовить проектную документацию на участок, а после провести кадастровые работы и поставить землю на учет. После оформления документов, сообщили URA.RU в муниципалитете, будет обсуждаться вопрос по строительству моста. Пока ведется документальная работа, подростки получают путевки в лагеря по жеребьевке. В районе 3,8 тысячи детей школьного возраста, а путевок выдается лишь 350 штук. В итоге смены вместо трех недель длятся по две, и работают только школьные лагеря. Власти заявили, что «Золотой родник» будут готовить для участия в госпрограммах по восстановлению загородных лагерей. Но прежде — строительство моста.