Свердловчанки устроили кровавую бойню под одобрение мужчин. Видео

В Артемовском жестоко подрались посетительницы ночного клуба

30 августа 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Женщины покинули клуб и устроили жестокое побоище (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Артемовский (Свердловская область) две женщины устроили жестокую драку возле ночного клуба «Сабина». Бойня происходила на глазах у мужчин, которые подначивали одну из участниц конфликта. Видео с URA.RU поделился один из местных жителей, который рассказал подробности. «В прошлые выходные возле ночного клуба „Сабина“ уже под утро посетительницы устроили „бои без правил“. Мужики снимали происходящее на видео, подстрекали одну из них. Если бы ей попал в руки хороший камень, она бы убила соперницу, ужас! Хорошо, что там щебенка мелкая», — поделился собеседник агентства. Судя по кадрам, женщины дерутся под подстрекательства мужчин. «Убивай, с колена закинь ей, мочи доталова (до конца — прим.ред.)», — слышатся за кадром крики. Одна из дерущихся теряет сознание. Что послужило причиной конфликта, собеседник назвать затруднился. «Там бесконечные драки, это злачное место. Туда ходят и несовершеннолетние», — сказал инсайдер. Связаться с кафе «Сабина» корреспонденту не удалось: телефонов заведения нет в открытом доступе. Агентство готово предоставить ночному клубу площадку для высказывания позиции. «Сообщений и заявлений по данному инциденту в органы внутренних дел Артемовского не поступало ни от граждан, ни от медицинских учреждений. В этом меня заверили в руководстве полиции города. Информация о конфликте после выхода в СМИ будет зарегистрирована дежурной частью территориального ОВД с проведением необходимых проверочных мероприятий», — прокомментировал инцидент официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Артемовский (Свердловская область) две женщины устроили жестокую драку возле ночного клуба «Сабина». Бойня происходила на глазах у мужчин, которые подначивали одну из участниц конфликта. Видео с URA.RU поделился один из местных жителей, который рассказал подробности. «В прошлые выходные возле ночного клуба „Сабина“ уже под утро посетительницы устроили „бои без правил“. Мужики снимали происходящее на видео, подстрекали одну из них. Если бы ей попал в руки хороший камень, она бы убила соперницу, ужас! Хорошо, что там щебенка мелкая», — поделился собеседник агентства. Судя по кадрам, женщины дерутся под подстрекательства мужчин. «Убивай, с колена закинь ей, мочи доталова (до конца — прим.ред.)», — слышатся за кадром крики. Одна из дерущихся теряет сознание. Что послужило причиной конфликта, собеседник назвать затруднился. «Там бесконечные драки, это злачное место. Туда ходят и несовершеннолетние», — сказал инсайдер. Связаться с кафе «Сабина» корреспонденту не удалось: телефонов заведения нет в открытом доступе. Агентство готово предоставить ночному клубу площадку для высказывания позиции. «Сообщений и заявлений по данному инциденту в органы внутренних дел Артемовского не поступало ни от граждан, ни от медицинских учреждений. В этом меня заверили в руководстве полиции города. Информация о конфликте после выхода в СМИ будет зарегистрирована дежурной частью территориального ОВД с проведением необходимых проверочных мероприятий», — прокомментировал инцидент официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.