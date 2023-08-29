29 августа 2023

Под окнами многоэтажки в Магнитогорске нашли труп пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Специалисты проводят проверку по факту смерти мужчины Фото:

Под окнами многоэтажки в Магнитогорска (Челябинская область) нашли труп пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, мужчина выпал из окна квартиры.

«Характер травм говорит о падении с высоты. Приехавшие на место медики констатировали смерть пенсионера. Обстоятельства выясняются», — рассказал источник.

По данным URA.RU, труп нашли в Орджоникидзевском районе у дома №16 по улице Труда. Квартира пенсионера находилась на шестом этаже. На момент смерти ему было 74 года.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под окнами многоэтажки в Магнитогорска (Челябинская область) нашли труп пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, мужчина выпал из окна квартиры. «Характер травм говорит о падении с высоты. Приехавшие на место медики констатировали смерть пенсионера. Обстоятельства выясняются», — рассказал источник. По данным URA.RU, труп нашли в Орджоникидзевском районе у дома №16 по улице Труда. Квартира пенсионера находилась на шестом этаже. На момент смерти ему было 74 года. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...