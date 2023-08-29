Под окнами многоэтажки в Магнитогорске нашли труп пенсионера

Специалисты проводят проверку по факту смерти мужчины
Под окнами многоэтажки в Магнитогорска (Челябинская область) нашли труп пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, мужчина выпал из окна квартиры.
«Характер травм говорит о падении с высоты. Приехавшие на место медики констатировали смерть пенсионера. Обстоятельства выясняются», — рассказал источник.
По данным URA.RU, труп нашли в Орджоникидзевском районе у дома №16 по улице Труда. Квартира пенсионера находилась на шестом этаже. На момент смерти ему было 74 года.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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