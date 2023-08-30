Военный аналитик Джерелиевский отметил британский след в атаках на Псков

Военный аналитик Джерелиевский: атака на Псков может стать поводом объявить войну

30 августа 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Дроны в сторону Пскова могли быть запущены с акватории Балтийского моря, считает Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Атака беспилотниками по Пскову могла быть совершена из Латвии, Эстонии или с акватории Балтийского моря. В таком случае это является «казус белли» — формальным поводом для объявления войны. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский. «Если атака произошла оттуда, то это едва ли ВСУ. Технически нет смысла перебрасывать туда украинские войска и соответствующие дроны. Большая часть беспилотников, которые используют ВСУ, собраны из деталей производителей разных стран. Значительная составляющая там британская. Спецназ Великобритании готовит схемы, по которым собираются эти дроны. Если произошел запуск в Псков, то он мог быть осуществлен из Эстонии. Там есть как минимум две базы специальной авиадесантной службы Великобритании в приграничных с Россией районах. Мог быть запуск из Латвии. Думаю, там тоже есть соответствующие базы западного спецназа. Я бы не исключил также вариант запуска из акватории Балтийского моря, с какого-то торгового судна. Оно могло быть зафрахтовано через подставных лиц теми же британскими спецслужбами. Насколько вовлечена была Рига или Таллин, — трудно сказать, потому что их могли использовать просто втемную», — объяснил Борис Джерелиевский. При этом военный аналитик исключил возможность запуска дронов в направлении Пскова из Украины. «Псковская область слишком далеко находится и слишком сложный путь. Версия, что они отправлены с российской территории, мне кажется маловероятной, потому что никакая спящая террористическая ячейка не могла бы технически осуществить пуск сразу более 20 дронов. Маловероятно также, что они прилетели с территории Украины, потому что в этом случае пришлось бы перейти в Беларусь, где, благодаря нам, развернута достаточно мощная система ПВО. Дроны были бы обнаружены, часть была бы перехвачена. Но если была задействована прямо или косвенно Прибалтика, то фактически это является „казус белли“ (формальный повод для объявления войны, — прим. URA.RU). Также это означает, что удары по северо-западу России продолжатся. По другим территориям, той же Брянской области, Курской, Калужской, скорее всего, запуск был с Украины», — добавил Джерелиевский. В ночь на 30 августа и утром ВСУ атаковали дронами несколько субъектов РФ: Брянскую, Орловскую, Рязанскую, Московскую, Калужскую область, Псков. Российские системы ПВО сработали также около центральной бухты Севастополя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атака беспилотниками по Пскову могла быть совершена из Латвии, Эстонии или с акватории Балтийского моря. В таком случае это является «казус белли» — формальным поводом для объявления войны. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский. «Если атака произошла оттуда, то это едва ли ВСУ. Технически нет смысла перебрасывать туда украинские войска и соответствующие дроны. Большая часть беспилотников, которые используют ВСУ, собраны из деталей производителей разных стран. Значительная составляющая там британская. Спецназ Великобритании готовит схемы, по которым собираются эти дроны. Если произошел запуск в Псков, то он мог быть осуществлен из Эстонии. Там есть как минимум две базы специальной авиадесантной службы Великобритании в приграничных с Россией районах. Мог быть запуск из Латвии. Думаю, там тоже есть соответствующие базы западного спецназа. Я бы не исключил также вариант запуска из акватории Балтийского моря, с какого-то торгового судна. Оно могло быть зафрахтовано через подставных лиц теми же британскими спецслужбами. Насколько вовлечена была Рига или Таллин, — трудно сказать, потому что их могли использовать просто втемную», — объяснил Борис Джерелиевский. При этом военный аналитик исключил возможность запуска дронов в направлении Пскова из Украины. «Псковская область слишком далеко находится и слишком сложный путь. Версия, что они отправлены с российской территории, мне кажется маловероятной, потому что никакая спящая террористическая ячейка не могла бы технически осуществить пуск сразу более 20 дронов. Маловероятно также, что они прилетели с территории Украины, потому что в этом случае пришлось бы перейти в Беларусь, где, благодаря нам, развернута достаточно мощная система ПВО. Дроны были бы обнаружены, часть была бы перехвачена. Но если была задействована прямо или косвенно Прибалтика, то фактически это является „казус белли“ (формальный повод для объявления войны, — прим. URA.RU). Также это означает, что удары по северо-западу России продолжатся. По другим территориям, той же Брянской области, Курской, Калужской, скорее всего, запуск был с Украины», — добавил Джерелиевский. В ночь на 30 августа и утром ВСУ атаковали дронами несколько субъектов РФ: Брянскую, Орловскую, Рязанскую, Московскую, Калужскую область, Псков. Российские системы ПВО сработали также около центральной бухты Севастополя.