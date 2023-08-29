29 августа 2023

В Сургуте появятся два новых автобусных маршрута из-за начала учебного года. Схема

В Сургуте появятся два новых автобусных маршрута из-за начала учебного года
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, автобус, городской транспорт
На запуск новых маршрутов власти потратят 20 млн рублей Фото:

В Сургуте из-за начала учебного года запускают два новых автобусных маршрута — №27 и №37. Об этом URA.RU сообщила замдиректора департамента городского хозяйства горадминистрации Анна Коршунова.

«У нас с 1 сентября начинает работу на пассажирских перевозках два новых маршрута — №27 и №37. На 27 маршруте будет задействовано четыре автобуса. Интервал движения в будни будет составлять от 15 до 30 минут. В выходные — 40 минут. На 37 маршруте будет задействовано пять автобусов. Интервал движения в будни от 17 до 32 минут. В выходные от 19 до 38 минут», — сообщила Коршунова.

Причиной ввести новые маршруты стали многочисленные обращения граждан в преддверии нового учебного года. С расписанием и схемой движения новых маршрутов можно ознакомиться на сайте городской администрации. Всего же в городе с учетом новых автобусов действует 36 маршрутов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута запускают дополнительные маршруты автобусов. На эти цели мэрия намерена потратить 20 млн рублей.

Схема маршрута № 27
Схема маршрута № 27
Фото:
Схема маршрута № 37
Схема маршрута № 37
Фото:

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В Сургуте из-за начала учебного года запускают два новых автобусных маршрута — №27 и №37. Об этом URA.RU сообщила замдиректора департамента городского хозяйства горадминистрации Анна Коршунова. «У нас с 1 сентября начинает работу на пассажирских перевозках два новых маршрута — №27 и №37. На 27 маршруте будет задействовано четыре автобуса. Интервал движения в будни будет составлять от 15 до 30 минут. В выходные — 40 минут. На 37 маршруте будет задействовано пять автобусов. Интервал движения в будни от 17 до 32 минут. В выходные от 19 до 38 минут», — сообщила Коршунова. Причиной ввести новые маршруты стали многочисленные обращения граждан в преддверии нового учебного года. С расписанием и схемой движения новых маршрутов можно ознакомиться на сайте городской администрации. Всего же в городе с учетом новых автобусов действует 36 маршрутов. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута запускают дополнительные маршруты автобусов. На эти цели мэрия намерена потратить 20 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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