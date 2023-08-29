В мэрии Кургана посоветовали учителям работать меньше, чтобы выросла зарплата

Курганские учителя должны работать на одну ставку, чтобы их зарплата выросла. Такой ответ дала заведующая отделом бухгалтерского учета и экономики департамента соцполитики администрации города Кургана Елена Останина на возмущения некоторых депутатов низкой оплатой труда педагогов, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политике.
Депутат Яков Сидоров возмутился, что в вакансиях педагогов в Кургане указаны зарплаты ниже 19 тысяч рублей. Сидоров вспомнил, как сам преподавал в школе за 15 тысяч рублей. По его словам, педагоги вынуждены брать дополнительную нагрузку, от чего страдает качество подготовки к урокам. Депутаты спросили, как повысить зарплату учителям.
«Выход один: уменьшить коэффициент совмещения. То есть, когда каждый учитель будет работать на одну ставку, а не на 1,5, тогда целевой показатель [средний размер оплаты труда педагогических работников] останется исполненным, а учителя с меньшей нагрузкой будут получать этот средний целевой показатель. Этот механизм — единственный на сегодняшний день во всех сферах образования — общем, дополнительном, дошкольном», — сказала Останина.
По данным Останиной, целевой показатель в сфере общего образования на 2023 год установлен в размере 38,5 тысяч рублей без учета классного руководства. Выплата за классное руководство в среднем составляет 4700 рублей. Таким образом, средняя зарплата с учетом классного руководства получается в районе 44 тысяч рублей. Коэффициент совмещения у педагогов в школах в среднем — 1,6 ставки, не меняется на протяжении нескольких лет.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают лишить директоров школ и детсадов премий на праздники и юбилеи, но установить единые стимулирующие выплаты за эффективность работы. Также в новом положении об оплате труда будет установлен фиксированный размер оплаты труда, прописаны коэффициенты масштаба управления.
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