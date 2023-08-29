В мэрии Кургана посоветовали учителям работать меньше, чтобы выросла зарплата

30 августа 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кургане педагоги в среднем работают на 1,6 ставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские учителя должны работать на одну ставку, чтобы их зарплата выросла. Такой ответ дала заведующая отделом бухгалтерского учета и экономики департамента соцполитики администрации города Кургана Елена Останина на возмущения некоторых депутатов низкой оплатой труда педагогов, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политике. Депутат Яков Сидоров возмутился, что в вакансиях педагогов в Кургане указаны зарплаты ниже 19 тысяч рублей. Сидоров вспомнил, как сам преподавал в школе за 15 тысяч рублей. По его словам, педагоги вынуждены брать дополнительную нагрузку, от чего страдает качество подготовки к урокам. Депутаты спросили, как повысить зарплату учителям. «Выход один: уменьшить коэффициент совмещения. То есть, когда каждый учитель будет работать на одну ставку, а не на 1,5, тогда целевой показатель [средний размер оплаты труда педагогических работников] останется исполненным, а учителя с меньшей нагрузкой будут получать этот средний целевой показатель. Этот механизм — единственный на сегодняшний день во всех сферах образования — общем, дополнительном, дошкольном», — сказала Останина. По данным Останиной, целевой показатель в сфере общего образования на 2023 год установлен в размере 38,5 тысяч рублей без учета классного руководства. Выплата за классное руководство в среднем составляет 4700 рублей. Таким образом, средняя зарплата с учетом классного руководства получается в районе 44 тысяч рублей. Коэффициент совмещения у педагогов в школах в среднем — 1,6 ставки, не меняется на протяжении нескольких лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают лишить директоров школ и детсадов премий на праздники и юбилеи, но установить единые стимулирующие выплаты за эффективность работы. Также в новом положении об оплате труда будет установлен фиксированный размер оплаты труда, прописаны коэффициенты масштаба управления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские учителя должны работать на одну ставку, чтобы их зарплата выросла. Такой ответ дала заведующая отделом бухгалтерского учета и экономики департамента соцполитики администрации города Кургана Елена Останина на возмущения некоторых депутатов низкой оплатой труда педагогов, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политике. Депутат Яков Сидоров возмутился, что в вакансиях педагогов в Кургане указаны зарплаты ниже 19 тысяч рублей. Сидоров вспомнил, как сам преподавал в школе за 15 тысяч рублей. По его словам, педагоги вынуждены брать дополнительную нагрузку, от чего страдает качество подготовки к урокам. Депутаты спросили, как повысить зарплату учителям. «Выход один: уменьшить коэффициент совмещения. То есть, когда каждый учитель будет работать на одну ставку, а не на 1,5, тогда целевой показатель [средний размер оплаты труда педагогических работников] останется исполненным, а учителя с меньшей нагрузкой будут получать этот средний целевой показатель. Этот механизм — единственный на сегодняшний день во всех сферах образования — общем, дополнительном, дошкольном», — сказала Останина. По данным Останиной, целевой показатель в сфере общего образования на 2023 год установлен в размере 38,5 тысяч рублей без учета классного руководства. Выплата за классное руководство в среднем составляет 4700 рублей. Таким образом, средняя зарплата с учетом классного руководства получается в районе 44 тысяч рублей. Коэффициент совмещения у педагогов в школах в среднем — 1,6 ставки, не меняется на протяжении нескольких лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают лишить директоров школ и детсадов премий на праздники и юбилеи, но установить единые стимулирующие выплаты за эффективность работы. Также в новом положении об оплате труда будет установлен фиксированный размер оплаты труда, прописаны коэффициенты масштаба управления.