Раненому на СВО бойцу из ЯНАО проведут сложную операцию

В ЯНАО дважды раненому в зоне спецоперации военнослужащему Андрею, у которого закончился срок контракта, проведут сложную операцию в гражданской клинике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала Фонда «Защитники Отечества».
«К социальному координатору в Лабытнанги обратился только что демобилизованный боец, в мае Андрей получил ранение, был госпитализирован, ему удалили два осколка. Сейчас необходимо достать еще один из головы. Социальный координатор обратилась в городскую больницу, мужчина уже получил направление на операцию», — сообщает пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.
Андрей сам не ожидал, что ему помогут так быстро решить вопрос. Контракт с Министерством обороны РФ у него закончился 19 августа.
Ранее URA.RU рассказало, что ветерану СВО из Губкинского помогли получить удостоверение. Боец проходил службу в батальоне «Ахмат».
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