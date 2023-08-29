Раненому на СВО бойцу из ЯНАО проведут сложную операцию

30 августа 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Ямальцу, раненому на СВО, извлекут из головы осколок в гражданской клинике Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО дважды раненому в зоне спецоперации военнослужащему Андрею, у которого закончился срок контракта, проведут сложную операцию в гражданской клинике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». «К социальному координатору в Лабытнанги обратился только что демобилизованный боец, в мае Андрей получил ранение, был госпитализирован, ему удалили два осколка. Сейчас необходимо достать еще один из головы. Социальный координатор обратилась в городскую больницу, мужчина уже получил направление на операцию», — сообщает пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Андрей сам не ожидал, что ему помогут так быстро решить вопрос. Контракт с Министерством обороны РФ у него закончился 19 августа. Ранее URA.RU рассказало, что ветерану СВО из Губкинского помогли получить удостоверение. Боец проходил службу в батальоне «Ахмат».

В ЯНАО дважды раненому в зоне спецоперации военнослужащему Андрею, у которого закончился срок контракта, проведут сложную операцию в гражданской клинике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». «К социальному координатору в Лабытнанги обратился только что демобилизованный боец, в мае Андрей получил ранение, был госпитализирован, ему удалили два осколка. Сейчас необходимо достать еще один из головы. Социальный координатор обратилась в городскую больницу, мужчина уже получил направление на операцию», — сообщает пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Андрей сам не ожидал, что ему помогут так быстро решить вопрос. Контракт с Министерством обороны РФ у него закончился 19 августа. Ранее URA.RU рассказало, что ветерану СВО из Губкинского помогли получить удостоверение. Боец проходил службу в батальоне «Ахмат».