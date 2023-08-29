29 августа 2023

Раненому на СВО бойцу из ЯНАО проведут сложную операцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , защитники отечества
Ямальцу, раненому на СВО, извлекут из головы осколок в гражданской клинике Фото:

В ЯНАО дважды раненому в зоне спецоперации военнослужащему Андрею, у которого закончился срок контракта, проведут сложную операцию в гражданской клинике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала Фонда «Защитники Отечества».

«К социальному координатору в Лабытнанги обратился только что демобилизованный боец, в мае Андрей получил ранение, был госпитализирован, ему удалили два осколка. Сейчас необходимо достать еще один из головы. Социальный координатор обратилась в городскую больницу, мужчина уже получил направление на операцию», — сообщает пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.

Андрей сам не ожидал, что ему помогут так быстро решить вопрос. Контракт с Министерством обороны РФ у него закончился 19 августа.

Ранее URA.RU рассказало, что ветерану СВО из Губкинского помогли получить удостоверение. Боец проходил службу в батальоне «Ахмат».

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В ЯНАО дважды раненому в зоне спецоперации военнослужащему Андрею, у которого закончился срок контракта, проведут сложную операцию в гражданской клинике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». «К социальному координатору в Лабытнанги обратился только что демобилизованный боец, в мае Андрей получил ранение, был госпитализирован, ему удалили два осколка. Сейчас необходимо достать еще один из головы. Социальный координатор обратилась в городскую больницу, мужчина уже получил направление на операцию», — сообщает пресс-служба филиала Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Андрей сам не ожидал, что ему помогут так быстро решить вопрос. Контракт с Министерством обороны РФ у него закончился 19 августа. Ранее URA.RU рассказало, что ветерану СВО из Губкинского помогли получить удостоверение. Боец проходил службу в батальоне «Ахмат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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