Советник курганского губернатора Кокорина получила публичный упрек от экс-подчиненного

Алексей Сигидаев упрекнул Ларису Кокорину за проект закупки легковушек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев упрекнул экс-замгубернатора по социальной политике Ларису Кокорину, которая сейчас является советником губернатора, из-за проекта закупки 410 автомобилей марки Лада «Гранта» для районных больниц. Об этом Сигидаев написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Первоначальный проект на приобретение автомобилей, подписанный предыдущим руководством департамента здравоохранения, предполагал приобретение 410 автомобилей марки Лада „Гранта“ — обычных легковых автомобилей. […] Мной лично несколько раз поднимался вопрос о пересмотре проекта, но предыдущий заместитель губернатора по социальной политике по каким-то причинам не давал довести эту информацию до губернатора. Эти автомобили не нужны были в таком объеме, так как во всей области нет такого количества водителей, и самое главное, Лады Гранты не смогли бы доставлять пациентов из глубинок в силу низкой посадки и отсутствия полного привода», — написал Сигидаев.

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова проект был пересмотрен, в Минздрав направлены соответствующие письма. В результате региону согласовали приобретение автомобилей повышенной проходимости и большей вместимости. «Средства, которые должны были пойти на приобретение ненужных области автомобилей, пошли на ремонт больниц и закупку нового оборудования в отдаленные ФАПы», — уточняет Сигидаев.

Лариса Кокорина в разговоре с корреспондентом URA.RU сказала, что пост Сигидаева не читала. «Любое приобретение медицинского оборудования утверждается в программе, исходя из потребности медицинских организаций и финансирования. Потребность была в разных видах транспорта, она постепенно закрывается. „Гранты“ приобретались для обслуживания населенных пунктов по дорогам с твердым покрытием. Они позволяют экономно расходовать бюджетные деньги», — отметила Кокорина.

Ранее URA.RU писало, что курганские больницы получат новые российские внедорожники. Вручение 49 новых автомобилей неотложной медицинской помощи марки «Нива» состоялось 30 августа на центральной площади Кургана. Автотранспорт регион получил в рамках федеральной программы.