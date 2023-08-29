29 августа 2023

Курганские больницы получат новые российские внедорожники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, скорая помошь, скорая медицинская помощь, скорая
Новые российские внедорожники поступили в курганские больницы Фото:

Руководители медучреждений Курганской области получат новые автомобили. Торжественная церемония вручения проходит на центральной площади Кургана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места вручения.

«В Кургане проходит церемония передачи нового автотранспорта медучреждениям», — сообщил корреспондент. Новым служебным транспортом медработников станут десятки внедорожников Lada Niva Travel.

На новых российских машинах имеются адресные наклейки. 49 автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» направят в различные больницы и поликлиники региона. Ключи от машин главврачам вручил губернатор Вадим Шумков. «Машинки удобные, как раз для сельской местности», — отметил губернатор. Глава депздрава Алексей Сигидаев добавил, что власти региона добились того, чтобы по программе обновления первичного звена здравоохранения в область направили не легковые автомобили Lada Granta, а полноприводные Lada Niva.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель курганского депздрава объяснил замену руководителей в больницах. Алексей Сигидаев разъяснил, что расстались с врачами, которые не хотели выполнять ряд обязанностей.

Курганские больницы получат новые внедорожники
Курганские больницы получат новые внедорожники
Фото:
Внедорожники поступят в курганские больницы по национальному проекту
Внедорожники поступят в курганские больницы по национальному проекту
Фото:
Губернатор Вадим Шумков вручил ключи главврачам больниц
Губернатор Вадим Шумков вручил ключи главврачам больниц
Фото:
Курганские медработники получат более 40 новых автомобилей
Курганские медработники получат более 40 новых автомобилей
Фото:

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Руководители медучреждений Курганской области получат новые автомобили. Торжественная церемония вручения проходит на центральной площади Кургана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места вручения. «В Кургане проходит церемония передачи нового автотранспорта медучреждениям», — сообщил корреспондент. Новым служебным транспортом медработников станут десятки внедорожников Lada Niva Travel. На новых российских машинах имеются адресные наклейки. 49 автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» направят в различные больницы и поликлиники региона. Ключи от машин главврачам вручил губернатор Вадим Шумков. «Машинки удобные, как раз для сельской местности», — отметил губернатор. Глава депздрава Алексей Сигидаев добавил, что власти региона добились того, чтобы по программе обновления первичного звена здравоохранения в область направили не легковые автомобили Lada Granta, а полноприводные Lada Niva. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель курганского депздрава объяснил замену руководителей в больницах. Алексей Сигидаев разъяснил, что расстались с врачами, которые не хотели выполнять ряд обязанностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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