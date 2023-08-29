Курганские больницы получат новые российские внедорожники. Фото, видео

30 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Новые российские внедорожники поступили в курганские больницы Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Руководители медучреждений Курганской области получат новые автомобили. Торжественная церемония вручения проходит на центральной площади Кургана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места вручения. «В Кургане проходит церемония передачи нового автотранспорта медучреждениям», — сообщил корреспондент. Новым служебным транспортом медработников станут десятки внедорожников Lada Niva Travel. На новых российских машинах имеются адресные наклейки. 49 автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» направят в различные больницы и поликлиники региона. Ключи от машин главврачам вручил губернатор Вадим Шумков. «Машинки удобные, как раз для сельской местности», — отметил губернатор. Глава депздрава Алексей Сигидаев добавил, что власти региона добились того, чтобы по программе обновления первичного звена здравоохранения в область направили не легковые автомобили Lada Granta, а полноприводные Lada Niva. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель курганского депздрава объяснил замену руководителей в больницах. Алексей Сигидаев разъяснил, что расстались с врачами, которые не хотели выполнять ряд обязанностей. Курганские больницы получат новые внедорожники Фото: Владислав Грозный © URA.RU Внедорожники поступят в курганские больницы по национальному проекту Фото: Владислав Грозный © URA.RU Губернатор Вадим Шумков вручил ключи главврачам больниц Фото: Владислав Грозный © URA.RU Курганские медработники получат более 40 новых автомобилей Фото: Владислав Грозный © URA.RU

Руководители медучреждений Курганской области получат новые автомобили. Торжественная церемония вручения проходит на центральной площади Кургана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места вручения. «В Кургане проходит церемония передачи нового автотранспорта медучреждениям», — сообщил корреспондент. Новым служебным транспортом медработников станут десятки внедорожников Lada Niva Travel. На новых российских машинах имеются адресные наклейки. 49 автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» направят в различные больницы и поликлиники региона. Ключи от машин главврачам вручил губернатор Вадим Шумков. «Машинки удобные, как раз для сельской местности», — отметил губернатор. Глава депздрава Алексей Сигидаев добавил, что власти региона добились того, чтобы по программе обновления первичного звена здравоохранения в область направили не легковые автомобили Lada Granta, а полноприводные Lada Niva. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель курганского депздрава объяснил замену руководителей в больницах. Алексей Сигидаев разъяснил, что расстались с врачами, которые не хотели выполнять ряд обязанностей.