Россия установит новый мировой порядок, когда окажется во главе БРИКС. Такое мнение выразил британский обозреватель Томас Фаци.
«Если прошедший на минувшей неделе саммит еще не ознаменовал начало нового миропорядка, то он обязательно начнется в следующем году», — написал Фаци в статье портала UnHerd. По его словам, следующий год станет решающим для БРИКС и мира, поскольку в объединение войдут новые члены, а председателем окажется Россия, которая на данный момент противостоит Западу.
Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В результате страны приняли документ, определяющий параметры расширения сообщества. Агентство Bloomberg написало, что пополнение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединенных Штатов во всем мире, передает RT. URA.RU приводило сводку о главных итогах саммита.
Россия установит новый мировой порядок, когда окажется во главе БРИКС. Такое мнение выразил британский обозреватель Томас Фаци. «Если прошедший на минувшей неделе саммит еще не ознаменовал начало нового миропорядка, то он обязательно начнется в следующем году», — написал Фаци в статье портала UnHerd. По его словам, следующий год станет решающим для БРИКС и мира, поскольку в объединение войдут новые члены, а председателем окажется Россия, которая на данный момент противостоит Западу. Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В результате страны приняли документ, определяющий параметры расширения сообщества. Агентство Bloomberg написало, что пополнение БРИКС свидетельствует о провале лидерства Соединенных Штатов во всем мире, передает RT. URA.RU приводило сводку о главных итогах саммита.