Тюменский учитель пойдет под суд за домогательства к ученикам

30 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Бывшего учителя школы Велижаны обвиняют в совершении развратных действий Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников обвиняется по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее родители учеников обвинили педагога в домогательствах к детям. «Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — сообщил источник URA.RU. В пресс-службе судебной системы Тюменской области косвенно подтвердили информацию инсайдера агентства. «На эту дату в Нижнетавдинском районном суде действительно назначено рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 135 УК РФ», — рассказали там агентству без указания имен. Ранее агентство писало о том, что учителя физкультуры Евгения Овчинникова Велижанской СОШ обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.

Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников обвиняется по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее родители учеников обвинили педагога в домогательствах к детям. «Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — сообщил источник URA.RU. В пресс-службе судебной системы Тюменской области косвенно подтвердили информацию инсайдера агентства. «На эту дату в Нижнетавдинском районном суде действительно назначено рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 135 УК РФ», — рассказали там агентству без указания имен. Ранее агентство писало о том, что учителя физкультуры Евгения Овчинникова Велижанской СОШ обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.