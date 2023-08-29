29 августа 2023

Тюменский учитель пойдет под суд за домогательства к ученикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, кегли, дошкольное учреждение, физкультура, спортивный зал, детский садик
Бывшего учителя школы Велижаны обвиняют в совершении развратных действий Фото:

Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников обвиняется по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее родители учеников обвинили педагога в домогательствах к детям.

«Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — сообщил источник URA.RU.

В пресс-службе судебной системы Тюменской области косвенно подтвердили информацию инсайдера агентства. «На эту дату в Нижнетавдинском районном суде действительно назначено рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 135 УК РФ», — рассказали там агентству без указания имен.

Ранее агентство писало о том, что учителя физкультуры Евгения Овчинникова Велижанской СОШ обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.

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Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников обвиняется по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее родители учеников обвинили педагога в домогательствах к детям. «Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — сообщил источник URA.RU. В пресс-службе судебной системы Тюменской области косвенно подтвердили информацию инсайдера агентства. «На эту дату в Нижнетавдинском районном суде действительно назначено рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 135 УК РФ», — рассказали там агентству без указания имен. Ранее агентство писало о том, что учителя физкультуры Евгения Овчинникова Велижанской СОШ обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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