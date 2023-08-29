Тюменский учитель пойдет под суд за домогательства к ученикам

Бывший учитель физкультуры Велижанской СОШ (село Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) Евгений Овчинников обвиняется по ч. 1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее родители учеников обвинили педагога в домогательствах к детям.
«Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — сообщил источник URA.RU.
В пресс-службе судебной системы Тюменской области косвенно подтвердили информацию инсайдера агентства. «На эту дату в Нижнетавдинском районном суде действительно назначено рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 135 УК РФ», — рассказали там агентству без указания имен.
Ранее агентство писало о том, что учителя физкультуры Евгения Овчинникова Велижанской СОШ обвинили в том, что он пристает к детям. На домогательства педагога ученики пожаловались своим родителям. А они, в свою очередь, обратились за помощью к силовикам.
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