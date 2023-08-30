Психолог объяснила, почему фигуристка Горбачева сбежала из дома

Уход фигуристки от тренера психолог связывает с переходным возрастом
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Найденная 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которую искали сутки в Москве, могла уйти от тренера Cофьи Федченко из-за отсутствия поддержки взрослых. Об этом заявила психолог Мария Волынкина.
«Идет формирование организма, рост, развитие, начинают потихонечку бушевать гормоны. В такое непростое время важно общаться с ребенком», — сказала психолог «Пятому каналу».
Вечером 28 августа Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Около суток ее искали волонтеры, полицейские и спасатели. В итоге спортсменку обнаружили живой в одном из столичных кинотеатров. Девушка живет с тренером с девяти лет.
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