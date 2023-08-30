Психолог объяснила, почему фигуристка Горбачева сбежала из дома

Фигуристка Горбачева сбежала из дома из-за отсутствия поддержки
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Уход фигуристки от тренера психолог связывает с переходным возрастом Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Найденная 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которую искали сутки в Москве, могла уйти от тренера Cофьи Федченко из-за отсутствия поддержки взрослых. Об этом заявила психолог Мария Волынкина.

«Идет формирование организма, рост, развитие, начинают потихонечку бушевать гормоны. В такое непростое время важно общаться с ребенком», — сказала психолог «Пятому каналу».

Вечером 28 августа Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Около суток ее искали волонтеры, полицейские и спасатели. В итоге спортсменку обнаружили живой в одном из столичных кинотеатров. Девушка живет с тренером с девяти лет.

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Найденная 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которую искали сутки в Москве, могла уйти от тренера Cофьи Федченко из-за отсутствия поддержки взрослых. Об этом заявила психолог Мария Волынкина. «Идет формирование организма, рост, развитие, начинают потихонечку бушевать гормоны. В такое непростое время важно общаться с ребенком», — сказала психолог «Пятому каналу». Вечером 28 августа Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Около суток ее искали волонтеры, полицейские и спасатели. В итоге спортсменку обнаружили живой в одном из столичных кинотеатров. Девушка живет с тренером с девяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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