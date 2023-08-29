Цены на квартиры в Перми побили исторический рекорд. Инфографика

30 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

За пять лет стоимость квартир выросла больше, чем на 1 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Средняя цена за квадратный метр в Перми достигла 106 тысяч рублей на вторичном рынке и 130-150 тысяч рублей на первичном рынке, что стало максимальным показателем за последнее время. Если в 2008 году двухкомнатная квартира в «хрущевке» в Мотовилихинском районе в среднем стоила 2,1 млн рублей, сейчас их цена начинается от 3,1 млн рублей, рассказала URA.RU руководитель отдела продаж пермского агентства недвижимости «Century21 Permgrad» Татьяна Захарова. «В среднем за пять лет стоимость объектов в пятиэтажках выросла больше, чем на млн рублей. В девятиэтажных домах и квартирах улучшенной планировки цены выросли еще больше. Самый пик цен был в 2008 году. Потом стоимость сильно просела. Но в 2021 году снова дошла до уровня 2008 года, а сейчас и переросла ее», — отметила Татьяна Захарова. Повышение цен связывают с тем, что государство стало субсидировать ипотеку на покупку квартир на первичном рынке. Из-за этого в 2020 году увеличился спрос на жилье в строящихся домах, а на квартиры на вторичном рынке снизился. «Складывалась ситуация, что все продавали старый фонд, чтобы вложиться в новостройку. Из-за высокого спроса на первичное жилье увеличились цены. Если какой-то сегмент на рынке повышается в цене, то за ним возрастает стоимость и других сегментов. Так вслед за „первичкой“ повысились цены на „вторичку“», — рассказала риелтор. Что же касается стоимости квартир в районах Перми, разница цен на аналогичные варианты жилья по городу стала меньше. Раньше все хотели жить в центре, поэтому квартиры там стоили дороже, чем их аналоги в средней удаленности от него. В настоящее время ситуация поменялась. «Сейчас люди предпочитают оставаться в своем районе. Они не привязаны к центру города. Детские сады, школа, работа, магазины — все это есть на окраинах. Поэтому покупатели стали чаще выбирать квартиры в своем же районе», — отметила Татьяна Захарова. Фото: инфографика URA.RU Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя цена за квадратный метр в Перми достигла 106 тысяч рублей на вторичном рынке и 130-150 тысяч рублей на первичном рынке, что стало максимальным показателем за последнее время. Если в 2008 году двухкомнатная квартира в «хрущевке» в Мотовилихинском районе в среднем стоила 2,1 млн рублей, сейчас их цена начинается от 3,1 млн рублей, рассказала URA.RU руководитель отдела продаж пермского агентства недвижимости «Century21 Permgrad» Татьяна Захарова. «В среднем за пять лет стоимость объектов в пятиэтажках выросла больше, чем на млн рублей. В девятиэтажных домах и квартирах улучшенной планировки цены выросли еще больше. Самый пик цен был в 2008 году. Потом стоимость сильно просела. Но в 2021 году снова дошла до уровня 2008 года, а сейчас и переросла ее», — отметила Татьяна Захарова. Повышение цен связывают с тем, что государство стало субсидировать ипотеку на покупку квартир на первичном рынке. Из-за этого в 2020 году увеличился спрос на жилье в строящихся домах, а на квартиры на вторичном рынке снизился. «Складывалась ситуация, что все продавали старый фонд, чтобы вложиться в новостройку. Из-за высокого спроса на первичное жилье увеличились цены. Если какой-то сегмент на рынке повышается в цене, то за ним возрастает стоимость и других сегментов. Так вслед за „первичкой“ повысились цены на „вторичку“», — рассказала риелтор. Что же касается стоимости квартир в районах Перми, разница цен на аналогичные варианты жилья по городу стала меньше. Раньше все хотели жить в центре, поэтому квартиры там стоили дороже, чем их аналоги в средней удаленности от него. В настоящее время ситуация поменялась. «Сейчас люди предпочитают оставаться в своем районе. Они не привязаны к центру города. Детские сады, школа, работа, магазины — все это есть на окраинах. Поэтому покупатели стали чаще выбирать квартиры в своем же районе», — отметила Татьяна Захарова.