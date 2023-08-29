29 августа 2023

На тюменской трассе водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, большегруз, фура, штраф, проверка грузовиков, протокол дтп, полиция, гибдд, дпс, проверка документов
Водитель второго грузовика пострадал (архивное фото) Фото:

В Тюменской области на трассе столкнулись два грузовика, в результате аварии погиб водитель одного из большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, на пятом километре автодороги подъезд к селу Муллаши столкнулись два грузовых автомобиля „Shacman“ и „FAW“, по причине выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов. В результате ДТП один из водителей, 46-летний мужчина погиб на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что водитель второго грузовика пострадал. На участке трассы, где произошло ДТП, частично ограничили движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

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В Тюменской области на трассе столкнулись два грузовика, в результате аварии погиб водитель одного из большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Предварительно, на пятом километре автодороги подъезд к селу Муллаши столкнулись два грузовых автомобиля „Shacman“ и „FAW“, по причине выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов. В результате ДТП один из водителей, 46-летний мужчина погиб на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что водитель второго грузовика пострадал. На участке трассы, где произошло ДТП, частично ограничили движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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