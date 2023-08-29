В Тюменской области на трассе столкнулись два грузовика, в результате аварии погиб водитель одного из большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Предварительно, на пятом километре автодороги подъезд к селу Муллаши столкнулись два грузовых автомобиля „Shacman“ и „FAW“, по причине выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов. В результате ДТП один из водителей, 46-летний мужчина погиб на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что водитель второго грузовика пострадал. На участке трассы, где произошло ДТП, частично ограничили движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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