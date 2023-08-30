Трое екатеринбуржцев вырвали глаз у парня во время драки

31 августа 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

В квартире по адресу Рощинская произошла кровавая драка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в одной из квартир многоэтажки по улице Рощинской жители устроили кровавую драку, в которой трое вырвали и выкинули глаз молодого человека. Об этом рассказали жильцы дома. «У нас все в крови: лестница, подъезд. В 23:20 они стали шуметь, а дальше начался просто ужасный ор. Я заглянула в проем. Там девчонка сидела, забившись в уголок, вторая стояла в сторонке. А трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит», — пишет Е1 со ссылкой на очевидицу. Соседи вызвали сотрудников полиции. В этот момент они эвакуировали через балкон напуганных девушек, так как дверь в квартиру не открывали. По словам жительницы, знакомство с парнями произошло в квартире, где они употребляли наркотики, после чего произошла драка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщения о происшествии поступили от граждан в отдел полиции №13. Возможные пострадавшие в полицию или медицинские учреждения не обращались», — отметили в ведомстве. Сотрудники территориального ОВД начали проверку по факту происшествия, участники и обстоятельства которого также устанавливаются.

В Екатеринбурге в одной из квартир многоэтажки по улице Рощинской жители устроили кровавую драку, в которой трое вырвали и выкинули глаз молодого человека. Об этом рассказали жильцы дома. «У нас все в крови: лестница, подъезд. В 23:20 они стали шуметь, а дальше начался просто ужасный ор. Я заглянула в проем. Там девчонка сидела, забившись в уголок, вторая стояла в сторонке. А трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит», — пишет Е1 со ссылкой на очевидицу. Соседи вызвали сотрудников полиции. В этот момент они эвакуировали через балкон напуганных девушек, так как дверь в квартиру не открывали. По словам жительницы, знакомство с парнями произошло в квартире, где они употребляли наркотики, после чего произошла драка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сообщения о происшествии поступили от граждан в отдел полиции №13. Возможные пострадавшие в полицию или медицинские учреждения не обращались», — отметили в ведомстве. Сотрудники территориального ОВД начали проверку по факту происшествия, участники и обстоятельства которого также устанавливаются.