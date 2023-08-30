Следователи СКР запросили новых доказательств по делу против мэрии Кургана

31 августа 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Следователи уехали обратно в столицу и попросили курганцев собрать видеоматериалы для дальнейшего расследования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Следователи из главного СКР попросили курганцев, пострадавших от весенних пожаров подготовить видеоматериалы с доказательствами о том, что чиновники мэрии Кургана не проводили надлежащей эвакуации. Об этом URA RU сообщил депутат гордумы Яков Сидоров. Он лично контактирует с руководством следственной группы и помогает им. «Следственную группу в данном деле интересуют не сгоревшие дома, а факт бездействия властей, чтобы им вменить в вину по делу о пожарах. Нам поступила просьба собрать видеоматериалы, доказывающие, что должных эвакуационных мероприятий со стороны чиновников проведено не было», — поделился Сидоров. С его слов, имеется большое количество таких материалов. Все они будут предоставлены следователям.



Также сообщается, что сейчас следователи СКР уехали в столицу с большим объемом данных по курганским пожарам, но обещают вернуться в Курган через месяц. Депутат отметил, что все граждане, обладающие видеоматериалами, связанными с проведением эвакуации во время пожаров могут отправить их через сайты СУ СК России по Курганской области, Главного СКР или лично ему через соцсети.



Ранее URA.RU писало, что депутат гордумы Яков Сидоров ищет погорельцев, которые готовы дать показания представителям Следственного комитета, расследующим уголовное дело, связанное с работой мэрии Кургана. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи из главного СКР попросили курганцев, пострадавших от весенних пожаров подготовить видеоматериалы с доказательствами о том, что чиновники мэрии Кургана не проводили надлежащей эвакуации. Об этом URA RU сообщил депутат гордумы Яков Сидоров. Он лично контактирует с руководством следственной группы и помогает им. «Следственную группу в данном деле интересуют не сгоревшие дома, а факт бездействия властей, чтобы им вменить в вину по делу о пожарах. Нам поступила просьба собрать видеоматериалы, доказывающие, что должных эвакуационных мероприятий со стороны чиновников проведено не было», — поделился Сидоров. С его слов, имеется большое количество таких материалов. Все они будут предоставлены следователям. Также сообщается, что сейчас следователи СКР уехали в столицу с большим объемом данных по курганским пожарам, но обещают вернуться в Курган через месяц. Депутат отметил, что все граждане, обладающие видеоматериалами, связанными с проведением эвакуации во время пожаров могут отправить их через сайты СУ СК России по Курганской области, Главного СКР или лично ему через соцсети. Ранее URA.RU писало, что депутат гордумы Яков Сидоров ищет погорельцев, которые готовы дать показания представителям Следственного комитета, расследующим уголовное дело, связанное с работой мэрии Кургана. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.