Депутат Сидоров ищет свидетелей для СК РФ по уголовному делу на мэрию Кургана

17 августа 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Депутат Яков Сидоров контактирует со следователями по делу о майских пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров ищет погорельцев, которые готовы дать показания представителям Следственного комитета, расследующим дело, связанное с работой мэрии во время весенних пожаров. Об этом депутат сообщил во время прямого эфира на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «У меня есть связь с людьми из микрорайона Смолино. Я слежу, чтобы они были приглашены следователем, чтобы их материалы нашли свое отражение в уголовном деле, и чтобы их на определенном этапе признали потерпевшими с последующими процессуальными возможностями по возмещению ущерба. Но есть значительная группа людей, которые могли не связаться со мной и не попасть на прием к следователю», — рассказал Сидоров. Тем погорельцам, про кого депутат не знает, Сидоров посоветовал обратиться с документами в местное следственное управление. По мнению депутата, такое обращение поможет обратить внимание СК на жалобу погорельцев. Ранее депутат сообщал URA.RU, что в Курган приехали следователи из главного СКР. Они расследуют уголовное дело, связанное с обвинением в халатности чиновников мэрии Кургана во время майских пожаров в микрорайоне Смолино. В пожаре 7 мая в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений.

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров ищет погорельцев, которые готовы дать показания представителям Следственного комитета, расследующим дело, связанное с работой мэрии во время весенних пожаров. Об этом депутат сообщил во время прямого эфира на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «У меня есть связь с людьми из микрорайона Смолино. Я слежу, чтобы они были приглашены следователем, чтобы их материалы нашли свое отражение в уголовном деле, и чтобы их на определенном этапе признали потерпевшими с последующими процессуальными возможностями по возмещению ущерба. Но есть значительная группа людей, которые могли не связаться со мной и не попасть на прием к следователю», — рассказал Сидоров. Тем погорельцам, про кого депутат не знает, Сидоров посоветовал обратиться с документами в местное следственное управление. По мнению депутата, такое обращение поможет обратить внимание СК на жалобу погорельцев. Ранее депутат сообщал URA.RU, что в Курган приехали следователи из главного СКР. Они расследуют уголовное дело, связанное с обвинением в халатности чиновников мэрии Кургана во время майских пожаров в микрорайоне Смолино. В пожаре 7 мая в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений.