В Челябинской области начинают отменять школьные линейки на улице. Скрин

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливневая канализация, ручей, непогода, климат, дождь
Осадки могут испортить школьникам 1 сентября Фото:

В Челябинской области в связи с погодными условиями школы переносят школьные линейки с улицы в спортзалы. Сообщения об этом появляются на официальных страницах образовательных учреждений.

«В связи с погодными условиями меняется порядок проведения Дня знаний. В рамках террористической защищенности и безопасности детей доступ родителей в школу запрещается», — говорится в сообщении на сайте школы № 2 Еманжелинска.

По информации URA.RU, такие сообщения разместили и другие школы Еманжелинском районе, а также ряд школ в Сосновском районе. Детей просят захватить в школу вторую обувь, чтобы не испортить пол в спортзалах. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром и днем 1 сентября в Челябинской области ожидаются дожди, местами переходящие в ливни.

Порядок проведения Дня знаний изменился в связи с погодными условиями
Порядок проведения Дня знаний изменился в связи с погодными условиями

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В Челябинской области в связи с погодными условиями школы переносят школьные линейки с улицы в спортзалы. Сообщения об этом появляются на официальных страницах образовательных учреждений. «В связи с погодными условиями меняется порядок проведения Дня знаний. В рамках террористической защищенности и безопасности детей доступ родителей в школу запрещается», — говорится в сообщении на сайте школы № 2 Еманжелинска. По информации URA.RU, такие сообщения разместили и другие школы Еманжелинском районе, а также ряд школ в Сосновском районе. Детей просят захватить в школу вторую обувь, чтобы не испортить пол в спортзалах. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром и днем 1 сентября в Челябинской области ожидаются дожди, местами переходящие в ливни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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