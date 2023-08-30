В Челябинской области в связи с погодными условиями школы переносят школьные линейки с улицы в спортзалы. Сообщения об этом появляются на официальных страницах образовательных учреждений.
«В связи с погодными условиями меняется порядок проведения Дня знаний. В рамках террористической защищенности и безопасности детей доступ родителей в школу запрещается», — говорится в сообщении на сайте школы № 2 Еманжелинска.
По информации URA.RU, такие сообщения разместили и другие школы Еманжелинском районе, а также ряд школ в Сосновском районе. Детей просят захватить в школу вторую обувь, чтобы не испортить пол в спортзалах. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром и днем 1 сентября в Челябинской области ожидаются дожди, местами переходящие в ливни.
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