Скандальную свердловскую чиновницу «отправляют» на север области

Совещание у зама Куйвашева спровоцировало слух про топ-чиновницу

30 августа 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Эльмира Туканова возглавляет департамент с декабря 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители свердловской туриндустрии обсуждают переход начальницы департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой — постоянного фигуранта кулуарных интриг — на пост директора нового туристического центра «Пристань Гари» на севере региона. Слухи поползли после совещания у вице-губернатора Олега Чемезова днем 30 августа. По словам очевидцев, Олег Чемезов, общаясь с Тукановой и представителями сферы гостеприимства (тема — льготы для бизнеса), предложил чиновнице рассмотреть вариант с трудоустройством в «Пристань Гари», которую открыли к 400-летию поселка. И якобы, хоть Туканова и восприняла это как шутку, «вопрос прозвучал достаточно серьезно», уверяет один из источников URA.RU. К тому же — заметил он и некоторые другие участники совещания — стоит учитывать статус Чемезова: его называют одним из немногих лиц после губернатора, кто определяет ключевые кадровые изменения в кабмине. Версия о новой работе для Тукановой кажется присутствовавшим убедительной еще и потому, что прямо сейчас ее департамент проверяют прокуратура и Счетная палата. «Поэтому предложение заместителя губернатора может действительно быть вариантом достойного ухода. Тем более, „пристань Гари“, является ключевой точкой всей туристкой инфраструктуры севера региона», — рассуждает один из источников. При этом сам Олег Чемезов в разговоре с корреспондентом дал понять, что об отставке Тукановой речи не шло. «Мы рассуждали о кадровой ситуации, я ее спросил: „Вы можете найти туда [в ‚Пристань Гари‘] специалиста? Мы с вами третий месяц ищем“. Она говорит: „Нет, я вам не могу сказать, потому что в туристической отрасли очень напряженная кадровая ситуация“. И все. Переходить в „Пристань“ точно не предлагал. Я просто сказал потом: „Мы насоздаем ведомств и потом все поедем ими управлять“. Вот так было. Зачем ей куда-то переходить? У нее своя работа», — объяснил вице-губернатор. Дозвониться до Тукановой к моменту публикации не удалось. Свою нынешнюю должность она занимает с декабря 2021 года. До этого она несколько месяцев проруководила башкирским госкомитетом по туризму. А перед этим почти восемь лет отвечала за Центр развития туризма Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители свердловской туриндустрии обсуждают переход начальницы департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой — постоянного фигуранта кулуарных интриг — на пост директора нового туристического центра «Пристань Гари» на севере региона. Слухи поползли после совещания у вице-губернатора Олега Чемезова днем 30 августа. По словам очевидцев, Олег Чемезов, общаясь с Тукановой и представителями сферы гостеприимства (тема — льготы для бизнеса), предложил чиновнице рассмотреть вариант с трудоустройством в «Пристань Гари», которую открыли к 400-летию поселка. И якобы, хоть Туканова и восприняла это как шутку, «вопрос прозвучал достаточно серьезно», уверяет один из источников URA.RU. К тому же — заметил он и некоторые другие участники совещания — стоит учитывать статус Чемезова: его называют одним из немногих лиц после губернатора, кто определяет ключевые кадровые изменения в кабмине. Версия о новой работе для Тукановой кажется присутствовавшим убедительной еще и потому, что прямо сейчас ее департамент проверяют прокуратура и Счетная палата. «Поэтому предложение заместителя губернатора может действительно быть вариантом достойного ухода. Тем более, „пристань Гари“, является ключевой точкой всей туристкой инфраструктуры севера региона», — рассуждает один из источников. При этом сам Олег Чемезов в разговоре с корреспондентом дал понять, что об отставке Тукановой речи не шло. «Мы рассуждали о кадровой ситуации, я ее спросил: „Вы можете найти туда [в ‚Пристань Гари‘] специалиста? Мы с вами третий месяц ищем“. Она говорит: „Нет, я вам не могу сказать, потому что в туристической отрасли очень напряженная кадровая ситуация“. И все. Переходить в „Пристань“ точно не предлагал. Я просто сказал потом: „Мы насоздаем ведомств и потом все поедем ими управлять“. Вот так было. Зачем ей куда-то переходить? У нее своя работа», — объяснил вице-губернатор. Дозвониться до Тукановой к моменту публикации не удалось. Свою нынешнюю должность она занимает с декабря 2021 года. До этого она несколько месяцев проруководила башкирским госкомитетом по туризму. А перед этим почти восемь лет отвечала за Центр развития туризма Свердловской области.