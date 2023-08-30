В Кургане отменили часть решений по транспортной реформе

В Кургане администрация аннулировала решения об отмене городских маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , автобусная остановка, автобус, пассажиры, кладбище
Мэрия Кургана признала свои решения в сфере городских перевозок недействительными Фото:

Администрация Кургана признала потерявшими силу три своих постановления, которые меняли схему движения и маршруты городского транспорта. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.

«Считать утратившими силу постановления администрации города Кургана: об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кургана и внесение сведений в реестр муниципальных маршрутов <…> о переоформлении и прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок», — говорится в документе. Данное постановление аннулирует введенные мэрией изменения от 13 и 24 марта, а также 30 июня.

Первые два документа касались изменений городских маршрутов №75, 304, 309, 319. Второй менял движение автобусов №33, 316, 327. Последний документ аннулировал действие свидетельств на перевозку горожан по этим маршрутам.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать содержание документа в администрации города. На момент выхода публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура стала пристально следить за транспортной реформой в Кургане. Мэрии были внесены протесты на постановления об изменении и отмене ряда маршрутов.

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Администрация Кургана признала потерявшими силу три своих постановления, которые меняли схему движения и маршруты городского транспорта. Соответствующий документ появился на сайте мэрии. «Считать утратившими силу постановления администрации города Кургана: об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кургана и внесение сведений в реестр муниципальных маршрутов <…> о переоформлении и прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок», — говорится в документе. Данное постановление аннулирует введенные мэрией изменения от 13 и 24 марта, а также 30 июня. Первые два документа касались изменений городских маршрутов №75, 304, 309, 319. Второй менял движение автобусов №33, 316, 327. Последний документ аннулировал действие свидетельств на перевозку горожан по этим маршрутам. Редакция URA.RU попросила прокомментировать содержание документа в администрации города. На момент выхода публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура стала пристально следить за транспортной реформой в Кургане. Мэрии были внесены протесты на постановления об изменении и отмене ряда маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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