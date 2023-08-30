В Кургане отменили часть решений по транспортной реформе

В Кургане администрация аннулировала решения об отмене городских маршрутов

Мэрия Кургана признала свои решения в сфере городских перевозок недействительными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана признала потерявшими силу три своих постановления, которые меняли схему движения и маршруты городского транспорта. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.

«Считать утратившими силу постановления администрации города Кургана: об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кургана и внесение сведений в реестр муниципальных маршрутов <…> о переоформлении и прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок», — говорится в документе. Данное постановление аннулирует введенные мэрией изменения от 13 и 24 марта, а также 30 июня.

Первые два документа касались изменений городских маршрутов №75, 304, 309, 319. Второй менял движение автобусов №33, 316, 327. Последний документ аннулировал действие свидетельств на перевозку горожан по этим маршрутам.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать содержание документа в администрации города. На момент выхода публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура стала пристально следить за транспортной реформой в Кургане. Мэрии были внесены протесты на постановления об изменении и отмене ряда маршрутов.