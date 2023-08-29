29 августа 2023

Губернатор ХМАО помогла нефтяному генералу Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Видео

Губернатор ХМАО помогла главе «Сургутнефтегаза» Богданову донести тяжелый кубок
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, портрет, черное золото югры, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова сама донесла тяжелую статуэтку до края сцены Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Ему предназначался главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры» как руководителю лучшей нефтяной компании года, передает журналист URA.RU с места событий.

«Главе „Сургутнефтегаза“ предназначался кубок престижного конкурса „Черное золото Югры“ как руководителю лучшей нефтяной компании года. Богданов взвесил трофей в руках, но не стал его забирать. В итоге к стойке с микрофоном нефтяник отправился без кубка. Разбираться с наградой пришлось губернатору Югры. Отказавшись от помощи статиста, Комарова сама донесла тяжелую статуэтку до края сцены и передала ее заму Богданова — Михаилу Кириленко», — отмечает корреспондент.

Губернатор наградила руководителей лучших нефтяных компаний. Призы были вручены и рядовым сотрудникам, которые внесли наибольший вклад по итогам 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО удивилась нестандартному решению жюри конкурса «Черное золото Югры» в 2021 году. Равное количество баллов набрали сразу три крупные нефтяные компании.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Ему предназначался главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры» как руководителю лучшей нефтяной компании года, передает журналист URA.RU с места событий. «Главе „Сургутнефтегаза“ предназначался кубок престижного конкурса „Черное золото Югры“ как руководителю лучшей нефтяной компании года. Богданов взвесил трофей в руках, но не стал его забирать. В итоге к стойке с микрофоном нефтяник отправился без кубка. Разбираться с наградой пришлось губернатору Югры. Отказавшись от помощи статиста, Комарова сама донесла тяжелую статуэтку до края сцены и передала ее заму Богданова — Михаилу Кириленко», — отмечает корреспондент. Губернатор наградила руководителей лучших нефтяных компаний. Призы были вручены и рядовым сотрудникам, которые внесли наибольший вклад по итогам 2022 года. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО удивилась нестандартному решению жюри конкурса «Черное золото Югры» в 2021 году. Равное количество баллов набрали сразу три крупные нефтяные компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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