Губернатор ХМАО помогла нефтяному генералу Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Видео

Губернатор ХМАО помогла главе «Сургутнефтегаза» Богданову донести тяжелый кубок

30 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сама донесла тяжелую статуэтку до края сцены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Ему предназначался главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры» как руководителю лучшей нефтяной компании года, передает журналист URA.RU с места событий. «Главе „Сургутнефтегаза“ предназначался кубок престижного конкурса „Черное золото Югры“ как руководителю лучшей нефтяной компании года. Богданов взвесил трофей в руках, но не стал его забирать. В итоге к стойке с микрофоном нефтяник отправился без кубка. Разбираться с наградой пришлось губернатору Югры. Отказавшись от помощи статиста, Комарова сама донесла тяжелую статуэтку до края сцены и передала ее заму Богданова — Михаилу Кириленко», — отмечает корреспондент. Губернатор наградила руководителей лучших нефтяных компаний. Призы были вручены и рядовым сотрудникам, которые внесли наибольший вклад по итогам 2022 года. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО удивилась нестандартному решению жюри конкурса «Черное золото Югры» в 2021 году. Равное количество баллов набрали сразу три крупные нефтяные компании.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову разобраться с увесистой наградой на сцене. Ему предназначался главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры» как руководителю лучшей нефтяной компании года, передает журналист URA.RU с места событий. «Главе „Сургутнефтегаза“ предназначался кубок престижного конкурса „Черное золото Югры“ как руководителю лучшей нефтяной компании года. Богданов взвесил трофей в руках, но не стал его забирать. В итоге к стойке с микрофоном нефтяник отправился без кубка. Разбираться с наградой пришлось губернатору Югры. Отказавшись от помощи статиста, Комарова сама донесла тяжелую статуэтку до края сцены и передала ее заму Богданова — Михаилу Кириленко», — отмечает корреспондент. Губернатор наградила руководителей лучших нефтяных компаний. Призы были вручены и рядовым сотрудникам, которые внесли наибольший вклад по итогам 2022 года. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО удивилась нестандартному решению жюри конкурса «Черное золото Югры» в 2021 году. Равное количество баллов набрали сразу три крупные нефтяные компании.