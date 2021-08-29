Губернатор удивилась развязке выборов лучшей нефтекомпании ХМАО

Наталья Комарова озвучила победителей конкурса «Черное золото Югры» в номинации «Лучшая компания» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сразу три нефтяные компании — «Газпромнефть-Хантос», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Сургутнефтегаз» стали победителями окружного конкурса «Черное золото Югры». Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Это уникально — впервые жюри конкурса присудило всем трем компаниям, получившим переходящий кубок, абсолютно одинаковое количество баллов по всей системе подсчета. Так держать!», — отметила губернатор Югры.

Самым динамично развивающимся предприятием с годовым объемом добычи до 5 миллионов тонн нефти по итогам конкурса стал ханты-Мансийский филиал нефтяной компании «РуссНефть». Вторую ступень пьедестала в номинации заняло ООО «КанБайкал». Дипломом третьей степени отмечена нефтяная компания «Конданефть».

В номинации «Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания» диплом первой степени глава региона вручила компании «РН-Юганскнефтегаз». Второе место осталось за «Газпромнефть-Хантос». Замкнул тройку лучших «Сургутнефтегаз».

Ранее URA.RU сообщало, что югорские нефтяные компании ждут изменений в налогообложении отрасли до конца года. Недавняя реформа, проведенная Минфином, уменьшила рентабельность работы.