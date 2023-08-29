29 августа 2023

Губернатор ХМАО предложила вернуть регионам право распоряжаться недрами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет-послание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова предложила вернуть регионам право распоряжаться малыми месторождениями Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила вернуть регионам право распоряжаться малыми месторождениями. Такое заявление глава Югры сделала на закрытом совещании с главами крупных нефтяных компаний по налоговому законодательству при комитете Государственной думы РФ по бюджету и налогам, которое прошло в Ханты-Мансийске. Текст предложения опубликовало правительство округа на официальном сайте.

«Для повышения эффективности государственной политики в сфере недропользования, снижения административных барьеров на лицензионном этапе считаю целесообразным передать полномочия регионам по распоряжению участками недр с запасами до одного миллиона тонн и ресурсами до трех миллионов тонн по нефти, с запасами до трех миллиардов кубометров и ресурсами до пяти миллиардов кубометров — по природному газу», — заявила губернатор.

Кроме того, глава Югры предложила актуализировать налоговые режимы для предприятий нефтегазодобывающей отрасли и расширить применение налога на дополнительный доход (НДД), который платится после получения прибыли с продажи добытых полезных ископаемых. «Поддерживаю предложения нефтяных компаний по включению в Налоговый кодекс порядка 70 участков недр для перевода на режим НДД, а также предложения ПАО „НК Роснефть“ по донастройке этого режима», — добавила Комарова.

Комарова также предложила предусмотреть для нефтяников вычет из налогов на добычу полезных ископаемых в объеме затрат на сейсморазведку, опорное, параметрическое и поисковое бурение как самые рискованные с точки зрения получения результата работы. По словам губернатора, вычет позволит сохранить рабочие места и поддержать уровень добычи нефти, а также повысить инвестиционную активность нефтегазодобывающих компаний.

Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин предложил перенести сроки введения 20-процентного вычета на три года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила вернуть регионам право распоряжаться малыми месторождениями. Такое заявление глава Югры сделала на закрытом совещании с главами крупных нефтяных компаний по налоговому законодательству при комитете Государственной думы РФ по бюджету и налогам, которое прошло в Ханты-Мансийске. Текст предложения опубликовало правительство округа на официальном сайте. «Для повышения эффективности государственной политики в сфере недропользования, снижения административных барьеров на лицензионном этапе считаю целесообразным передать полномочия регионам по распоряжению участками недр с запасами до одного миллиона тонн и ресурсами до трех миллионов тонн по нефти, с запасами до трех миллиардов кубометров и ресурсами до пяти миллиардов кубометров — по природному газу», — заявила губернатор. Кроме того, глава Югры предложила актуализировать налоговые режимы для предприятий нефтегазодобывающей отрасли и расширить применение налога на дополнительный доход (НДД), который платится после получения прибыли с продажи добытых полезных ископаемых. «Поддерживаю предложения нефтяных компаний по включению в Налоговый кодекс порядка 70 участков недр для перевода на режим НДД, а также предложения ПАО „НК Роснефть“ по донастройке этого режима», — добавила Комарова. Комарова также предложила предусмотреть для нефтяников вычет из налогов на добычу полезных ископаемых в объеме затрат на сейсморазведку, опорное, параметрическое и поисковое бурение как самые рискованные с точки зрения получения результата работы. По словам губернатора, вычет позволит сохранить рабочие места и поддержать уровень добычи нефти, а также повысить инвестиционную активность нефтегазодобывающих компаний. Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин предложил перенести сроки введения 20-процентного вычета на три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...