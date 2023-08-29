Губернатор ХМАО предложила вернуть регионам право распоряжаться недрами

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила вернуть регионам право распоряжаться малыми месторождениями Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила вернуть регионам право распоряжаться малыми месторождениями. Такое заявление глава Югры сделала на закрытом совещании с главами крупных нефтяных компаний по налоговому законодательству при комитете Государственной думы РФ по бюджету и налогам, которое прошло в Ханты-Мансийске. Текст предложения опубликовало правительство округа на официальном сайте.

«Для повышения эффективности государственной политики в сфере недропользования, снижения административных барьеров на лицензионном этапе считаю целесообразным передать полномочия регионам по распоряжению участками недр с запасами до одного миллиона тонн и ресурсами до трех миллионов тонн по нефти, с запасами до трех миллиардов кубометров и ресурсами до пяти миллиардов кубометров — по природному газу», — заявила губернатор.

Кроме того, глава Югры предложила актуализировать налоговые режимы для предприятий нефтегазодобывающей отрасли и расширить применение налога на дополнительный доход (НДД), который платится после получения прибыли с продажи добытых полезных ископаемых. «Поддерживаю предложения нефтяных компаний по включению в Налоговый кодекс порядка 70 участков недр для перевода на режим НДД, а также предложения ПАО „НК Роснефть“ по донастройке этого режима», — добавила Комарова.

Комарова также предложила предусмотреть для нефтяников вычет из налогов на добычу полезных ископаемых в объеме затрат на сейсморазведку, опорное, параметрическое и поисковое бурение как самые рискованные с точки зрения получения результата работы. По словам губернатора, вычет позволит сохранить рабочие места и поддержать уровень добычи нефти, а также повысить инвестиционную активность нефтегазодобывающих компаний.

Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин предложил перенести сроки введения 20-процентного вычета на три года.